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Здоровье и медицина

«Фармак» предупредил о фейках в СМИ относительно препарата «Амизон», — пресс-служба

16:42 22 мая 2020
Фармак
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Фармацевтическая компания «Фармак» сообщила о распространении в СМИ неправдивой информации относительно препарата «Амизон», наносящей репутационный вред компании. Об этом сообщила пресс-служба «Фармак».

В своем заявлении компания «Фармак» просит СМИ воздержаться от публикаций, где фигурирует неправдивая информация о препарате «Амизон», эффективность которого проверена компетентными органами и экспертами во время государственной регистрации.

«Активное распространение подобной информации произошло после того, как Министерство здравоохранения предоставило разрешение на проведение клинического исследования лекарственного препарата „АМИЗОН МАКС“, предназначенного для совершения мер по предотвращению, возникновению, распространению, локализации и ликвидации коронавирусной болезни (COVID-19), приказ Минздрава от 10.05.2020, № 1105», — отметили в компании «Фармак».

В компании подчеркнули, что распространяемая некоторыми СМИ информация о препарате «Амизон» является неправдивой и манипулятивной, а также вредит деловой репутации АО «Фармак» — компании, которая хорошо известна как добросовестный отечественный производитель лекарственных препаратов.

Директор по правовому обеспечению компании «Фармак» Дмитрий Таранчук отметил, что компания последовательно и успешно защищает свою деловую репутацию: «Так, согласно решению Хозяйственного суда Киевского области от 24 мая 2019 года в деле № 911/238/19 по иску АО «Фармак» к известному интернет-СМИ, суд обязал ответчика опровергнуть распространенную недостоверную информацию о «неэффективности» и «неисследованности» препарата «Амизон» как нарушающую деловую репутацию компании «Фармак».

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