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Умерла мать Ирины Билык
У Ирины Билык, которая не так давно потеряла отца, снова горе — умерла мать певицы Анна Яковлевна.
О смерти самого близкого человека Билык сообщила в соцсетях.
«Мистика меня преследует всю жизнь! Только собиралась записать прекрасную песню о Маме … и целое утро думала о том, как это будет красиво, и как моей Маме будет приятно ее услышать, но жизнь распорядилась по-своему… моя Мамочка услышит эту песню уже на небесах. Прощай, любимая Мамочка», — написала Ирина, добавив фото матери.
Поклонники и коллеги сочувствуют певице. Они вспоминают, каким прекрасным и светлым человеком была покойная.
Напомним, что еще недавно Ирина Билык поздравляла маму с днем рождения. В День матери Анне Яковлевной исполнилось 72 года.328
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