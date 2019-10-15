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В семье Ирины Билык случилось горе
В семье украинской певицы Ирины Билык случилось горе — умер ее отец. О смерти своего отца, Николая Семеновича Билыка, певица сообщила в соцсетях.
«Родиться и уйти в один день. Я буду грустить, папа», — написала она. Ирина также добавила трогательное видео, на котором ее родители машут руками и целуются.
В комментариях Ирине Билык сочувствуют звезды и поклонники. Среди них — ее крестница Алина Гросу, Виталий Козловский, Надежда Матвеева и другие.
«Мои самые искренние соболезнования… у меня мама ушла в мой ДР… это какие то знаки, это не просто так… держись, дорогая Ира… ведь ты же знаешь, что „в конце пути, НИКОГО уже не вернуть“», — написал Филипп Киркоров.
Напомним, что недавно у рэпера Снуп-Дога в семье произошло горе — умер его маленький сын.
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