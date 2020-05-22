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Почему с Альперина сняли электронный браслет: в ВАКС назвали неожиданную причину
Судьей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) принято решение снять электронный браслет с одесского бизнесмена Вадима Альперина, так как обвинение не может доказать, что деньги, которые он «отмыл», были получены незаконно.
Как сообщает пресс-служба ВАКС на своей страница в Facebook, нет доказательства, что сумма свыше 131 млн грн в незаконном происхождении которой обвиняется Альперин, получена преступным путем.
«Сторона обвинения должна доказать по сути два уголовных правонарушения — первое, в результате которого получено незаконные доходы, и второе — каким образом они были отмыты», — заявила судья-спикер суда Инна Белоус.
По ее словам невозможен вывод о преступном происхождении средств, легализация которых инкриминируется Альперину.
Ранее сообщалось, что президент Зеленский назвал Альперина «крестным отцом контрабанды».38
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