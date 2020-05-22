Происшествия

Прошел Светлодарскую дугу, а убит на отдыхе: в сети показали фото погибшего на Житомирщине нацгвардейца

Погибший в кровавой бойне, которая произошла в ночь на 22 мая на Житомирщине, старший сержант Национальной гвардии Виталий Вульчин только вернулся с фронта, находился в течение 8 месяцев. В частности, он был участком жестоких боев на Светлодарской дуге. Об этом в соцсети написала волонтер Диана Макарова.

Она обратила внимание на то, что мужчина не дожил до 50-летия только 2 месяца.

Виталий Вульчин

Она также подчеркнула, что смерть военного наступила во время его заслуженного отдыха с друзьями и допустила, что причиной агрессии убийцы — Анатолия Захаренко — стал факт возвращения военных с передовой, тогда как он, по данным военного Харитона Старского, был фанатом «русского мира».

Эксклюзивный материал о трагедии на Житомирщине, которая начинает обрастать новыми подробностями, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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