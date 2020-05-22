Будет только хуже: российский писатель рассказал, что ждет РФ после Путина

Мир

Тот, кто придет к власти в России после Путина будет еще хуже него. Об этом заявил известный писатель Дмитрий Быков. Ранее известный журналист объяснил, почему Зеленский не называет Путина убийцей.

«В принципе же, разговоры о том, что будет после Путина (об этом тоже много вопросов), кажутся мне не то чтобы бессмысленными — как раз именно сейчас имеет смысл об этом потолковать, — но большинство авторов, которые сейчас об этом пишут, отличаются какой-то поразительной наивностью», — сказал Быков в эфире радио «Эхо Москвы».

Он считает что человек, который придет к власти после Путина, не будет править долго.

«Черные после серых — ясно, что это будет ненадолго. Всегда долгое правление в России заканчивалось чехардой — резкой довольно сменой правителей и правительств. У следующего после Путина правителя не будет шансов, чтобы удержать ситуацию», — уверен Быков.

При этом писатель отмечает, что каждая последующая власть в России хуже предыдущей.

«Россия вообще, к сожалению, находится в нисходящем тренде. Большевики были хуже царской власти, постбольшевистская власть была хуже большевиков (хуже потому, что если большевики хотя бы руководствовались какими-то правилами, то это было просто торжество абсолютного цинизма), а то, что пришло после романтиков перемен, которые тоже очень недолго удержались, оказалось очередной реинкарнацией спецслужб, что, по-моему, еще хуже. Совершенно очевидно, что тот, кто будет после Путина, будет хуже Путина. Это не значит, что Путин хороший; это не значит, что хороши были большевики», — сказал Быков.

Ранее известный писатель назвал, какому политическому строю соответствует современная Россия.

175

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter