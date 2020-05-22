Здоровье и медицина

Почему одни люди повторно заражаются COVID-19, а другие болеют без симптомов: ответ иммунолога

На множество вопросов, которые задают пациенты, болеющие COVID-19, у врачей пока нет ответов. Один из самых частых: могу ли я заразиться снова?

Олег Назар - главный иммунолог Национальной медицинской палаты Украины

— Если в организме после болезни появилось недостаточно защитных антител, то не исключено, что вирус может вернуться, — специально для «ФАКТОВ» объясняет главный иммунолог Национальной медицинской палаты Украины, доцент кафедры клинической, лабораторной иммунологии и аллергологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика кандидат медицинских наук Олег Назар. — Во время болезни антитела вырабатывались, а после выздоровления их количество почему-то упало. Иммунная память слабая, поэтому человек может легко подхватить коронавирус снова.

Вирус пока новый, недостаточно изученный, и сказать что-либо конкретно об иммунном ответе нельзя. Он может быть адекватным, а может и не быть. Даже при вакцинации от гриппа иногда случается, что человек привился, а иммунный ответ слабый — поэтому встреча с вирусом заканчивается болезнью.

— Можно ли спрогнозировать, насколько стойким и продолжительным будет иммунный ответ на коронавирусную инфекцию?

— Прогнозировать можно, но это как вилами по воде писать. Чтобы точно ответить на этот вопрос, нужно людям, перенесшим болезнь, каждый месяц проверять титр антител. А это сложно: набрать группу пациентов с подтвержденным диагнозом, обследовать их и отслеживать антитела, проверяя материал в лаборатории хотя бы на протяжении года. Потому что критерий истины — практика.

Конечно, идеально, если иммунная память стойкая и длительная. Считается, что при серьезной опасной инфекции антитела должны сохраняться хотя бы 15−20 лет. А если это обычный вирус, например, ОРВИ, то антитела к нему нестойкие. Но важно учитывать, что многие люди умирают от осложнений инфекции, а не от самого вируса.

— Почему у тех, кто переносит болезнь в легкой форме или вообще без симптомов, при скрининге в организме находят антитела к коронавирусу?

— Думаю, дело в том, что эти люди уже встречались с тем или иным видом коронавируса. Самые сильные вспышки коронавирусной инфекции случались в Китае в 2002—2003 годах, когда много людей заразились вирусом SARC, а затем, спустя 10 лет, — на Ближнем Востоке, где беды натворил вирус МERS. Но помимо этого все время циркулируют несколько видов коронавирусов. При встрече с ним в организме людей выработались антитела. Они и обеспечивают дополнительную защиту против нового вида инфекции.

Человек мог переболеть без симптомов или в легкой форме: немного повысилась температура, покашлял недельку — и все пришло в норму. Никто же не делал ему анализ на антитела. Даже тем, кто обращается к врачу из-за повышенной температуры, сильного кашля, ставили диагноз без проверки на антитела.

— Какой прогноз по эпидемии на лето?

— Если провести аналогию с ОРВИ, то летом люди будут болеть реже. Кто-то уже перенес инфекцию, кто-то уедет в отпуск. Уменьшится скученность людей, и вирусу негде будет разгуляться в полную силу. Но пока нет вакцины, бдительность терять все равно нельзя, особенно пожилым людям и тем, кто входит в группу риска.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что коронавирус поражает не только легкие, но и другие органы и системы человека.

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