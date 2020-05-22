- 20:32 «Горько молодым»: Потап произнес свадебный тост в честь Тины Кароль и Дана Балана
- 20:27 Днепропетровской области таки разрешили ослабить карантин
- 20:17 Кот-вратарь поразил сеть: мастерство Мяунуэля Нойера оценили даже в «Баварии»
- 20:10 Дело Шеремета: Кузьменко собрались арестовать еще на два месяца
- 20:05 Четыре трупа: новые фото лобового ДТП на трассе Киев-Одесса
- 19:39 Почему одни люди повторно заражаются COVID-19, а другие болеют без симптомов: ответ иммунолога
- 19:38 Больной коронавирусом Кадыров находится в тяжелом состоянии
- 19:22 Украинцы будут меньше платить за газ: на сколько подешевел энергоноситель
- 19:11 На Львовщине и Буковине пока не будут ослаблять карантин: что известно
- 19:02 При нем блистал Роналдо: умер знаменитый футбольный тренер
- 18:50 Смертоносный пожар в одесском колледже: в деле первый арестованный
- 18:33 Будет только хуже: российский писатель рассказал, что ждет РФ после Путина
Четыре трупа: новые фото лобового ДТП на трассе Киев-Одесса
Полиция Черкасской области опубликовала новые шокирующие фото с места масштабного ДТП, которое произошло утром 22 мая на 154 км автодороги М-05 «Киев — Одесса».
Там столкнулись ВАЗ, Toyota и Mercedes, в результате погибли четыре человека, включая малолетнего ребенка. Еще четверых пострадавших, среди которых двое детей, госпитализировали.
Вопрос об открытии уголовного производства решается, на месте работают сотрудники полиции, ГСЧС и медики.
Напомним, первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий констатировал, что ни в одном из попавших в аварию автомобилей не было детских кресел.
Отметим, в ночь на 20 мая в ДТП под Одессой также погиб ребенок.
Фото полиции Черкасской области304
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...