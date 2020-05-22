Происшествия

Четыре трупа: новые фото лобового ДТП на трассе Киев-Одесса

Полиция Черкасской области опубликовала новые шокирующие фото с места масштабного ДТП, которое произошло утром 22 мая на 154 км автодороги М-05 «Киев — Одесса».

Там столкнулись ВАЗ, Toyota и Mercedes, в результате погибли четыре человека, включая малолетнего ребенка. Еще четверых пострадавших, среди которых двое детей, госпитализировали.

Попавший в ДТП микроавтобус

Разбитая Toyota

Вопрос об открытии уголовного производства решается, на месте работают сотрудники полиции, ГСЧС и медики.

Напомним, первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий констатировал, что ни в одном из попавших в аварию автомобилей не было детских кресел.

Отметим, в ночь на 20 мая в ДТП под Одессой также погиб ребенок.

Фото полиции Черкасской области

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