Киевский зоопарк выходит с карантина: что увидят посетители (фото, видео)

Общество и люди

Киевский зоопарк c марта находился на карантине, а летний сезон открывает с 23 мая. Об этом Киевзоо сообщили на своей странице в Facebook.

Зоопарк будет работать в режиме городского парка с определенными ограничениями:

- кассы будут работать с 10:00 до 16:00;

- будет контролироваться количество посетителей, которые одновременно смогут находиться на территории (не более одного человека из расчета на на 10 кв. м площади), а также соблюдение положенной дистанции между людьми, которые ожидают на входе (не менее 1,5 метра между людьми);

- прогуливаться на территории можно лишь в защитной маске (в том числе самодельной) или респираторе;

- будет действовать пункт по измерению температуры тела и дезинфекции рук на входе;

- внутренние экспозиционные помещения («Акватерариум», «Птичник» и «Пустыня») будут закрыты;

- между экспозицией с приматами и посетителями будет установлена буферная зона — 3-метровый барьер;

- временно не будут работать детские аттракционы;

- массовые мероприятия и экскурсии также не будут проводиться.

Посетителей очень просят придерживаться максимальной дистанции между семьями, выполнять все правила безопасности.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что во время реконструкции Киевский зоопарк закрывать не будут. Его решили обновлять постепенно — участок за участком в несколько этапов. Понадобится несколько лет, чтобы полностью изменить территорию зоопарка на площади 33 гектара.

Первый этап реконструкции завершился, и территория зоопарка уже преобразилась, а со временем она будет становиться еще краше.



Также напомним, что свое расположение сменил главный вход (со стороны улицы Зоологической), где нынче расположены кассы, комната матери и ребенка, камеры хранения, туалеты, медпункт. Обустроили универсальный вольер для птиц и зверей.

У входа посетителей будет встречать 15-метровый цветной жираф.

Цветной жираф у входа в зоопарк

Старый главный вход разрушили, а стоявшие там скульптуры, которые стали символом Киевского зоопарка, заменили новыми. Точные копии отлили из бронзы. Уже установили зеленовато-голубоватую фигуру зубра, а львов обещают поставить ко Дню Киева.

Сверху - новый зубр, снизу - старый

По словам мэра Виталия Кличко, строительство нового приматника еще продолжается. А в помещении у Центрального входа инвестор обустроит океанариум и фудкорты. Идет строительство паркинга для посетителей на 500 авто (ориентировочно его отроют в июле). Позже планируют открыть вольер для сиамангов (это поющие приматы).

Прогуливаться посетители смогут по широким аллеям вдоль озер с водоплавающими птицами и японскими карпами, поселившимися в просторных водоемах. Над водой поставили беседку.

Вся территория находится под присмотром камер, и их сигнал передается на мониторы, где видно каждого посетителя.

В зоопарке также запланировано открытие вольеров и зимних помещений для животных и птиц. На территории расселят слонов, бегемотов, жирафов, носорогов и других животных, но только тогда, когда создадут для них условия. При формировании открытого пространства строители используют опыт европейских коллег из Германии, Швейцарии, Франции, Чехии и других стран. Столичные власти хотят сделать Киевский зоопарк одним из лучших в Европе.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Киевском зоопарке на месте старого входа остались лишь руины.

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