Возможны пробки: в центре Киева ограничат движение на нескольких улицах (схемы)

Украина

Как только смягчились условия карантина, на дорогах Киева образовались пробки. При этом дорожники не прекратили ремонты, и на ближайшие выходные в центре намечаются ограничения для транспорта.

23 мая на улице Рейтарской с 8:00 до 20:00 введут ограничения на участке между улицами Владимирской и Золотоворотской. Здесь при благоприятных погодных условиях будут укладывать асфальт.

23 мая на улице Золотоворотской с 08:00 до 20:00 намечается ограничение движения. Здесь проводится средний ремонт, в рамках которого уложат верхний слой дорожного покрытия.

23 мая с 08:00 до 20:00 на улице О. Гончара ограничат движение, так как на участке между площадью Победы и улицей Гоголевской будут обновлять асфальтовое покрытие.





23 и 24 мая с 08:00 до 20:00 на Кловском спуске начнут средний ремонт, поэтому участок между улицами Институтской и Мечникова частично перекроют для транспорта.

В Киеве ремонты проводятся во многих районах: на 13 мостах и путепроводах, а также на девяти улицах покрытие обновляется капитально, на 12-ти — идет средний ремонт. В частности, в работе путепроводы на Борщаговской (сейчас проводится второй этап реконструкции в сторону Большой Окружной), пересечении улицы Богатырской с проспектом Оболонским и Бандеры (там завершили первый этап ремонта развязки). Противоаварийные работы начаты и на Новоконстантиновском путепроводе (здесь планируется масштабный ремонт).

Напомним, что дорожники работают на улице Краснопольской, проспектах Бандеры, Гузара, на улицах Покровской, Никольско-Ботанической, Довбуша, Золотоворотской, Гончара и других объектах. До 4 июня на столичном путепроводе над скоростным трамваем по улице Сержа Лифаря (пересечение с улицей Оноре де Бальзака) частично перекрыли движение, а до конца мая — на проспекте Степана Бандеры.

В этом году средний ремонт намечен на улицах Гринченко, Гмыри, Мишуги, Драйзера, Пуховской, Строителей, Архипенко, Оболонской, Билецкого и других. Также дорожную одежду продолжают менять на улицах Крутогорной, Линейной, Малевича, проспекте Мира, Тростянецкой, Товарной.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что до осени частично перекроют движение на одном из участков Борщаговского путепровода в направлении Кольцевой дороги.

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