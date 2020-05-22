Шоу-бизнес

«Я хочу быть с тобой»: все подробности неожиданного финала «Холостяка-10»

На канале СТБ состоялся финал романтического реалити «Холостяк-10». В юбилейном сезоне приняли участие 25 девушек, за несколько месяцев реалити Холостяк организовал 33 свидания и раздал 112 роз. В финале остались лишь две девушки — Дана (26-летняя владелица модельного агентства из Киева) и Даша (23-летняя гимнастка из Кривого Рога). Именно в Барселоне главный герой, пилот Макс Михайлюк, должен был признаться в чувствах одной из них. Но перед этим Холостяк отправился с девушками на последние индивидуальные свидания сезона.

Первой на свидание с Максом пошла Даша.

Пара отправилась на прогулку по Барселоне. Макс решил вновь сделать что-то впервые вместе с Дашей — вся их история пронизана красной нитью новых начинаний. Пара посетила местный Океанариум, где Макс предложил девушке экстремальное развлечение — плавание с акулами.

Макс и Даша

— Не скажу, что испугалась, — сказала девушка, понимая, что она с Максом будет при этом в клетке.

Но при погружении оказалось, что им придется вместе с инструкторами просто плавать в большом бассейне среди акул.

— Когда я увидела акулу, стало страшно, — призналась позже Даша.

— Это были незабываемые ощущения, — сказал Холостяк. — Я впервые занимался дайвингом.

После Океанариума Макс пригласил Дашу на одну из самых высоких точек Барселоны, откуда открывается потрясающий вид на город.

— Все было просто идеально, — сказала девушка и добавила. — Это ведь наше последнее свидание…

Макса обидели такие слова Даши.

— Было странно, вроде, у нас хорошее свидание, а Даша прощается, — недоумевал Макс.

Холостяк спросил Дашу, какими она видит их дальнейшие отношения, но девушка так и не смогла ответить на этот вопрос.

— Не пойму, как мы зашли так далеко, и ты не знаешь, чего хочешь, — сказал Макс. — Я уже готов к семье.

В конце концов и Даша призналась, что мечтает создать с Максом семью.

Свидание продолжилось за романтическим ужином. Даша в вечернем лимонном платье сразила Холостяка своим внешним видом. Девушка подарила Максу картину, которая напоминала ей о их первом свидании.

— Сегодня мы только вдвоем, — сказал Макс. - Показать свои чувства — это не позорно.

— Но я хочу гарантий, — ответила Даша.

— Это уже похоже на торги, — рассердился Холостяк.

— Я первая не скажу, что влюблена, — упорствовала Даша. — Я стесняюсь своих чувств. Я такая, какая есть — не буду строить из себя кого-то другого — ты или мирись с этим, или…

Что-то пошло не так, и традиционная последняя встреча, длиною в сутки, закончилась весьма неожиданно. Главный герой покинул финальное свидание!

— Я уйду и дам тебе время подумать, — заключил Макс.

Даша расплакалась, не понимая, почему Макс ушел.

— Ведь я не сделала ничего плохого! — шептала она.

Устраивая свидание для Даны, Холостяк решил погрузиться вместе с ней в настоящее творчество. Макс пригласил девушку на фабрику по изготовлению игристого вина. К тому же паре предстояло вручную раскрашивать бокалы для шампанского.

— Мне нравилось, как Дана меня поддерживала, — сказал Холостяк и признался, что не очень умеет рисовать.

Хозяин фабрики предложил паре сделать собственную бутылку игристого вина.

— Мне было интересно узнать, как все происходит, — был доволен Макс.

— Я радовалась, как ребенок, — призналась Дана.

Макс и Дана

Поздно вечером пара отправилась на романтический ужин. Свидание не прошло без эротической поэзии девушки, которая обрела новые краски и стала еще более откровенной и личной. Финалистка открыто заявила о своих желаниях и намерениях.

— Я говорила обо всем, что думала, — призналась Дана.

— Она умеет все спланировать так, чтобы пошло по ее руслу, — подтвердил Холостяк.

Вечер завершился жаркими объятиями.

— Все остальное пусть останется нашей тайной, — загадочно сказала Дана.

Накануне финальной Церемонии роз, Макс вспомнил все моменты на проекте, связанные с Дашей и Даной. Девушки заново переживали все свидания с Максом.

— Было не просто завоевывать внимание Холостяка, — вспоминала Даша. — Спортивное соперничество во мне будет всегда. На проекте у меня был тернистый путь.

— Еще на первой вечеринке я решила, что Макс должен принять меня такой, какая я есть, — сказала Дана.

— Мне нравятся открытые люди, — признал Холостяк.

— Не хочется, чтобы Макс просто исчез из моей жизни, — плакала Дана перед последней Церемонией.

— Я счастлива, что Макс случился в моей жизни и грустно, что все это заканчивается, — была расстроена Даша.

— Меня переполняют эмоции, — признался Холостяк перед главным выбором. — Проект стал для меня неожиданным. Придется отпустить одну из девушек, но, главное, не обмануть себя.

Перед финальной Церемонией Даша написала письмо Холостяку, в котором объяснила свои чувства и призналась в любви.

Финальная Церемония прошла в роскошном поместье. Дана выбрала алый наряд, а Даша — белоснежное кружевное платье.

— Моя душа говорит тебе «прости», — сказал Холостяк, провожая Дану.

— Не надо извиняться, — ответила девушка. - Я все делала по-настоящему, без плана. Мне жаль, что за это время я не успела полностью для тебя раскрыться. В любом случае, хочу, чтобы ты был счастлив.

— Ты — замечательная, — признался Макс.

— Это начало нашей истории любви, — сказал Макс, отдавая кольцо Даше. — Я хочу быть с тобой!

Напомним, в прошлом выпуске реалити девушки познакомились с родными Холостяка. Долгожданная встреча прошла в родном городе Макса — Одессе, куда из Америки прилетели его родители.

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