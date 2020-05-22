Мир

Италии и США нашли замену: в ВОЗ предупредили, какая страна может стать новым эпицентром пандемии COVID-19

Похоже, человечеству в ближайшее время стоит готовиться к тому, что новости о большом количестве жертв коронавируса будут приходить не из США, Италии или Испании, а из стран Южной Америки, куда, по мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, перемещается центр пандемии COVID-19.

Такое предположение высказал на пресс-конференции директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, пишет бразильское издание Estadao.

«В некотором смысле Южная Америка стала новым эпицентром этой болезни», — заявил Райан, добавив, что Бразилия явно страдает больше всего.

В подтверждение своих слов Райан привел печальную статистику по региону: в Бразилии число заразившихся превысило 310 тысяч человек, страна вышла на третье место в мире по количеству заболевших. Также больше количество заболевших отмечено в Перу — 108 тысяч, и в Чили — 61 тысяча. Число заболевших в Эквадоре достигло 35 тысяч.

Особое опасение экспертов вызывает тот факт, что болезнь может распространиться на континенте со «значительными пробелами» в службах интенсивной терапии, медицинском кислороде и вентиляции.

В частности, бразильские власти одобрили широкое применение противомалярийного препарата гидроксихлорохин для лечения COVID-19, которое вовсю нахваливает президент США Дональд Трамп. Но современные клинические, подчеркнул эксперт ВОЗ, не подтверждают эффективность этого препарата против нового заболевания.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что во многом распросратению COVID-19 в регионе может послужить тот факт, что даже должностные лица в некоторых странах не понимают до конца важность выполнения строгих правил карантина и стараются нарушить его при первой же возможности.

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