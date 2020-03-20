Мир

Ситуация катастрофическая: обнародованы шокирующие данные о погибших от COVID-19 в Италии

В Италии, ставшей эпицентром пандемии коронавируса в мире, количество умерших за последние сутки достигло пика за все время наблюдения и составило 627. Об этом на брифинге заявил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли. Напомним, одной из жертв в Бергамо стала наша соотечественница, приехавшая в Италию на заработки.

Количество случаев заражения увеличилось до 47 021, включая 4670 новых инфицированных.

Таким образом, общее количество летальных исходов заболевания в стране выросло до 4032, а общее количество инфицированных превысило 47 тысяч.

Одновременно вылечились от COVID-19 5129 человек.

Напомним, в мире количество зараженных коронавирусом приближается к 250 тысячам человек, количество жертв пандемии — к 10 тысячам. В Украине на данный момент от коронавирусной инфекции скончались три человека.



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