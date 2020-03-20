- 21:19 Поджог райотдела полиции в Николаеве: выяснились резонансные детали
- 20:59 Первый случай COVID-19 подтвержден в Харьковской области
- 20:44 Цена подсолнечного масла «Щедрый Дар» останется стабильной во время карантина
- 20:43 Два спортивных журналиста в Испании умерли от коронавируса
- 20:33 «Мой первый мужчина»: Ксения Собчак удивила признанием и фото
- 20:32 Чтобы не было поздно: живущий в Италии капитан сборной Украины выступил с заявлением о коронавирусе
- 20:30 Ситуация катастрофическая: обнародованы шокирующие данные о погибших от COVID-19 в Италии
- 20:11 Ни в коем случае не выходите из дома: доктор Комаровский дал совет тем, кто подозревает у себя коронавирус
- 20:05 Кабмин провел экстренное заседание по противодействию коронавирусу: что решили
- 19:37 Два миллиона долларов перечислил Ярославский на целевую деятельность Харьковского антикризисного штаба
- 19:27 Тренировка с любовью: Женя Кот с женой показали, как заниматься спортом дома
- 19:22 Из-за теплой погоды на Киевщине весенний запрет на лов рыбы начался раньше обычного — с 20 марта
Ситуация катастрофическая: обнародованы шокирующие данные о погибших от COVID-19 в Италии
В Италии, ставшей эпицентром пандемии коронавируса в мире, количество умерших за последние сутки достигло пика за все время наблюдения и составило 627. Об этом на брифинге заявил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли. Напомним, одной из жертв в Бергамо стала наша соотечественница, приехавшая в Италию на заработки.
Количество случаев заражения увеличилось до 47 021, включая 4670 новых инфицированных.
Таким образом, общее количество летальных исходов заболевания в стране выросло до 4032, а общее количество инфицированных превысило 47 тысяч.
Одновременно вылечились от COVID-19 5129 человек.
Напомним, в мире количество зараженных коронавирусом приближается к 250 тысячам человек, количество жертв пандемии — к 10 тысячам. В Украине на данный момент от коронавирусной инфекции скончались три человека.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...