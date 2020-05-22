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Спрятался в гробу от полиции: нарушивший карантин мэр города пытался "оригинально" избежать штрафа (видео)
Пренебрежение правилами карантина — серьезное нарушение не только в Украине, но и в Перу, за которое полагается выплачивать солидный штраф, особенно если нарушителем является должностное лицо.
Поэтому мэр одного из районов провинции Кастровиррейна на западе страны залез в гроб и притворился мертвым, чтобы не попасться за нарушение комендантского часа и других карантинных мер, сообщает местная газета Comercio.
По ее сведениям, вечером 18 мая глава района Тантара Хайме Роландо Урбина Торрес выпивал с приятелями, когда с проверкой явились агенты национальной полиции. Он попытался спрятаться в гробу, чтобы полицейские подумали, что он умер от коронавируса. Остальные поступили таким же образом.
Однако полицию провести не удалось, Урбину Торреса и его приятелей задержали и доставили в участок. Как отмечается, глава района был пьян.
Сообщается, что местные жители не раз обвиняли главу района в том, что он не воспринимает ситуацию с коронавирусом всерьез и не принимает мер для борьбы с инфекцией.
Издание сообщает, что в Перу выявили более 100 тысяч случаев COVID-19, 3024 человека скончались, более 40 тысяч вылечились. До 24 мая в стране действует карантин, однако в большинстве регионов уже сократили комендантский час.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что, в отличие от перуанского мэра, мировые лидеры вполне осознают опасность коронавируса, но отказываются защищаться от него.25
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