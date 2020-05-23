Мир

Плюнул и заявил, что заражен: в Лондоне таксист заразился коронавирусом от клиента

С начала пандемии коронавируса в мире участились случаи, когда инфицированные COVID-19 люди умышленно заражают других при помощи плевка.

Об одном из таких случае рассказывает британская Mirror.

Издание пишет, что на днях в восточном Лондоне скончался 61-летний водитель такси Тревор Белл, который тяжело заболел коронавирусом после ссоры с пассажиром.

Отмечается, что 22 марта Белл подвозил незнакомого парня. Тот почему-то отказался платить за проезд 9 фунтов. Мужчины начали выяснять отношения, и клиент плюнул в водителя. После этого он заявил, что является COVID-положительным.

Через несколько дней после инцидента Белл почувствовал себя плохо. У него появились все симптомы коронавируса: сухой кашель, высокая температуры и одышка. Таксиста госпитализировали в Королевский госпиталь Лондона.

Тест подтвердил болезнь, и организм Тревора с ней не справился. Спустя три недели после госпитализации пациент скончался.

Белла вспоминают как «веселого и дружелюбного человека», который не только работал таксистом, но и осуществлял волонтерскую деятельность.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Индии власти плевки в общественных местах. Кроме того, под запрет попали и продажи жевательных резинок, жевательного табака, традиционной жевательной смеси пан-масала и других подобных продуктов.

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