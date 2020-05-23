- 02:36 Промежуточное звено: ученые выяснили, как болеют коронавирусом кошки
- 01:59 Плюнул и заявил, что заражен: в Лондоне таксист заразился коронавирусом от клиента
- 01:30 Простая математика: в ТГК объяснили, почему Россия должна вывести свои с Донбасса в августе
- 00:35 Фотки в купальниках и соблазнительных масках: что постит в Instagram победительница "Холостяка" Даша
- 22.05 23:59 COVID-19 подбирается к руководству страны: коронавирусом заболел глава Бюджетного комитета Рады
- 22.05 23:30 Италии и США нашли замену: в ВОЗ предупредили, какая страна может стать новым эпицентром пандемии COVID-19
- 22.05 23:13 Тина Кароль без белья восхитила сеть
- 22.05 22:48 «Я хочу быть с тобой»: все подробности неожиданного финала «Холостяка-10»
- 22.05 22:40 Есть время исправиться: Ляшко обнадежил киевлян по поводу карантина
- 22.05 22:05 Соратника кума Путина в Харькове облили зеленкой: появились фото
- 22.05 21:55 Возможны пробки: в центре Киева ограничат движение на нескольких улицах (схемы)
- 22.05 21:31 Подозреваемая в убийстве Шеремета искала информацию о нем в интернете спустя два часа после взрыва
Плюнул и заявил, что заражен: в Лондоне таксист заразился коронавирусом от клиента
С начала пандемии коронавируса в мире участились случаи, когда инфицированные COVID-19 люди умышленно заражают других при помощи плевка.
Об одном из таких случае рассказывает британская Mirror.
Издание пишет, что на днях в восточном Лондоне скончался 61-летний водитель такси Тревор Белл, который тяжело заболел коронавирусом после ссоры с пассажиром.
Отмечается, что 22 марта Белл подвозил незнакомого парня. Тот почему-то отказался платить за проезд 9 фунтов. Мужчины начали выяснять отношения, и клиент плюнул в водителя. После этого он заявил, что является COVID-положительным.
Через несколько дней после инцидента Белл почувствовал себя плохо. У него появились все симптомы коронавируса: сухой кашель, высокая температуры и одышка. Таксиста госпитализировали в Королевский госпиталь Лондона.
Тест подтвердил болезнь, и организм Тревора с ней не справился. Спустя три недели после госпитализации пациент скончался.
Белла вспоминают как «веселого и дружелюбного человека», который не только работал таксистом, но и осуществлял волонтерскую деятельность.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Индии власти плевки в общественных местах. Кроме того, под запрет попали и продажи жевательных резинок, жевательного табака, традиционной жевательной смеси пан-масала и других подобных продуктов.54
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Италии и США нашли замену: в ВОЗ предупредили, какая страна может стать новым эпицентром пандемии COVID-19
Фотки в купальниках и соблазнительных масках: что постит в Instagram победительница "Холостяка" Даша
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!