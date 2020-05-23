Шоу-бизнес

Исполнитель популярного в 90-е хита «Отшумели летние дожди» похудел на 20 кг: поклонники в шоке (фото)

Популярный в 90-х годах певец Шура к началу нового века «наел» десять лишних килограммов и был вынужден начать борьбу с лишним весом, которая проходила с переменным успехом.

Еще нисколько недель назад поклонники называли певца в Сети «щекастиком» и указывали на то, что он «стал похож на шар», чье лицо «едва вмещается в кадр при съёмке».

Но вот на «свеженьком» фото певец предстал в своем Instagram стройным и подтянутым — всего за два месяца он похудел на 20 килограммов.

Поклонники восхитились тому, как изменился их любимый артист, и засыпали Шуру комплиментами.

«Саш, ты потрясающе выглядишь», «Расскажи, как ты так похудел», «Так похорошел», «Прям хочется поплевать, чтоб не сглазить такую красоту. Стройняга», «Какой вы красивый», «Как похудел и великолепно выглядишь», — написали интернет-пользователи в комментариях.

Некоторые фанаты пытаются выяснить, как Александру Медведеву удалось достичь такого результата, но сам певец предпочитает не распространяться об этом.

После длительной дискуссии поклонники пришли к выводу, что спортивные занятия и диета просто физически не сумели бы дать певцу похожий результат в столь скромные сроки.

Поэтому, скорее всего, не обошлось без липосакции всего тела, ведь такая процедура позволяет в краткие сроки высосать из организма лишний жир из проблемных участков.

Желание Медведева обрести спортивную фигуру, считают фанаты, явно говорит о его стремлении к новым карьерным свершениям, так как на пике своей славы Шура был достаточно худым, каким он и запомнился большинству поклонников.

Некоторые любители творчества певца предположили, что в похудении певца виновны запрещённые вещества, к употреблению которых он якобы мог вернуться из-за депрессии, связанной с ожирением, но сам Александр в своё время замечал, что онкологическое заболевание научило его ценить жизнь и навсегда покончить с наркотиками. Впрочем, стимулом для похудения Шуры могла послужить и новая дама сердца, но сам певец не выдаёт никаких признаков того, что в его жизни появилась возлюбленная.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другом феноменальном похудении — бывшая жена российского юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко сумела «расстаться» с 42 килограммами лишнего веса.

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