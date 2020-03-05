- 08:30 Боевики "ДНР" вывесили флаг России на КПВВ "Горловка": сеть в гневе
- 08:29 Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Мексике
- 08:18 Беременная Кэти Перри и Орландо Блум отложили свадьбу из-за коронавируса
- 08:13 Неожиданные встречи и громкие ссоры: любовный гороскоп на март
- 08:05 Биатлон в Нове-Место: онлайн-видеотрансляция мужского спринта на этапе Кубка мира
- 08:02 «Сепары» из подбитого нами танка сдались. Командиром экипажа был кадровый российский офицер»
- 08:00 5 киевлянок, изменивших мир
- 07:59 Уйдет еще быстрее Гончарука: как в сети отреагировали на планы премьера Шмыгаля подать воду в Крым
- 07:36 Где смотреть онлайн «Александрия» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 22-го тура УПЛ
- 07:35 Как отличить коронавирус от гриппа и ОРВИ: отвечает врач
- 07:27 Задождит, но не похолодает: синоптики уточнили прогноз на выходные
- 06:55 В Киеве Subaru впечатался в столб: погиб молодой парень (эксклюзивные фото)
Как отличить коронавирус от гриппа и ОРВИ: отвечает врач
Человек с простудой обращается к семейному врачу. И хорошо, если это банальное ОРВИ.
— Поскольку в мире сейчас эпидемия нового коронавируса, каждого пациента мы обязательно расспрашиваем о том, где и как он провел последние две-три недели, — рассказывает семейный врач амбулатории Центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Святошинского района г. Киева Сергей Елшанский. — Важно выяснить, не был ли человек в Китае, Италии или Израиле, не контактировал ли с людьми, вернувшимися из стран, где зафиксированы случаи опасного заболевания.
— Говорят, что эта инфекция по симптомам напоминает грипп. Как отличить заражение коронавирусом?
— Четкий признак — на фоне высокой температуры появляется сухость во рту, затем возникает сухой, как при коклюше, кашель. Человеку трудно откашляться, высокая температура не сбивается жаропонижающими таблетками — препараты нужно вводить внутримышечно или внутривенно.
При гриппе тоже резко повышается температура — нередко до 40 градусов, появляется выраженная ломота в теле. Человеку больно смотреть на яркий свет, слышать громкие звуки. Это раздражает и усиливает головную боль, возникшую из-за интоксикации организма. Другие вирусные респираторные инфекции протекают легче.
— Какие ОРВИ сейчас встречаются чаще?
— Случаи ротавирусной инфекции. Вирус сначала поражает кишечник, вызывая симптомы, похожие на отравление: боль в животе, рвоту, диарею. Потом повышается температура, начинает першить в горле, появляются выделения из носа. При заражении риновирусом главный симптом — безудержный насморк. Чтобы справиться с ним, нужно сначала хорошо промыть нос, а затем закапать сосудосуживающие капли. Температура может повыситься, но максимально — до 38,2 градуса.
Для аденовирусной инфекции характерно то, что на фоне повышения температуры сначала появляются першение и боль в горле, становится тяжело глотать, а затем присоединяются насморк, кашель. Симптомы парагриппа похожи на те, которые возникают при гриппе: высокая температура, ломота, однако к концу первого дня начинается насморк или поражается горло.
Читайте также: Люди, у которых иммунная система работает хорошо, гриппом болеют редко, но тяжело, — врач
— С какими еще проблемами обращаются пациенты?
— Из-за нестабильной погоды многие жалуются на скачки давления. Врач корректирует дозу или подбирает другой препарат, но сам пациент должен ответственно относиться к лечению: не пропускать прием лекарств, утром и вечером измерять давление.
Почему высокая температура не сбивается жаропонижающими? Как при гриппе предупредить осложнение? Чем опасна вирусная пневмония для людей с гипертензией?
На эти и другие вопросы наших читателей во вторник, 10 марта, с 9:00 до 10:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит семейный врач Сергей Николаевич Елшанский.
Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74
Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected]
Материал о прямой линии читайте в четверг, 19 марта
Как сообщали ранее «ФАКТЫ», во избежание распространения коронавируса в Украине вводятся ограничения на массовые мероприятия: развлекательные, просветительские и спортивные.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.