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Анна Кошмал рассказала, как "общается" с "Иваном Будько" и другими коллегами из "Сватов" (фото)
Украинская актриса-красавица Анна Кошмал, показавшая недавно публике сына, старается не затрагивать в своем микроблоге щекотливые темы сериала «Сваты» и личной жизни.
Молодая женщина предпочитает обсуждать с подписчиками различные «вкуснятины», которые готовит для кулинарного шоу, а также с завидным постоянством рассказывает о преимуществах корсета с косточкой (ведь никто не запрещал зарабатывать на карантине).
Но так как каждый второй вопрос фолловеров относится к сериалу «Сваты», где она сыграла одну из главных ролей, то Аня вынуждена давать на них хоть какие-то ответы.
Так, актриса призналась, что не общается с коллегами вне съемочной площадки. По словам артистки, она поддерживает хорошие отношения со всеми актерами из сериала, однако у каждого из них своя жизнь, а потому исполнительница роли Женьки Ковалевой старается «не смешивать личное с работой».
В этом она, очевидно, по-своему права, ведь практически любой «задушевный» разговор с «крымнашистом» Добронравовым закончится спорами о политике и межгосударственных отношениях, что станет прямой дорогой к взаимным ссорам и обидам.
Также Кошмал рассказала, что съемки седьмого сезона, который станет последним, будут проходить на территории Беларуси. Но сейчас они, как известно, приостановлены из-за закрытых государственных границ, однако актеры надеются сразу же приняться за работу после снятия карантинных ограничений.
Стоит отметить, что Анна Кошмал прославилась и стала кумиром поклонников телесериала «Сваты» не только благодаря актерской игре. В некоторых сериях она исполняла песни — одни из них звучали сольно, а другие в дуэте все с тем же актером Федором Добронравовым.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Анна Кошмал любить подразнить своих подписчиков, публикуя «очень скромные» топлес-фото. Пока что большинство фанатов довольны своей любимицей.197
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