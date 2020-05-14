"Скоро в школу": звезда «Сватов» Анна Кошмал порадовала поклонников снимком маленького сына

Шоу-бизнес

Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал, недавно шокировавшая почтенную публику «топлес»-фото, известна нежеланием приоткрывать секреты своей личной жизни.

Фанаты с опозданием узнавали о ее романтических увлечениях во время съемок, замужестве и рождении сына.

Вероятно, до сих пор мало кто знает в лицо супруга Анны, да и с ее сынишкой тоже были «накладки»: актриса опубликовала его шутливое фото, на котором трудно рассмотреть лицо.

Поэтому поклонники Кошмал с таким воодушевлением встретили появление на прошлой неделе в официальном аккаунте сериала «Сваты» ее трогательного фото с сыном Мишей.

Чтобы сделать его, Анна села на велосипед сына и сделала вид, что пытается на нем покататься.

Но так как транспортное средство оказалось слишком маленьким для актрисы, возмущенный малыш попытался отобрать свой велосипед.

В свою очередь, мама сделала вид, что крепко вцепилась в руль и даже пытается проехаться на «велике».

Наполненное «драматизмом борьбы» фото вызвало массу положительных отзывов у фанатов артистки.

«Ой, она же еще такая молоденькая!», «Аня, у вас такой маленький сын, счастья Вам!», «Такой взрослый мальчик, скоро в школу!», «Счастья вам и вашей семье», — пишут в комментариях млеющие от восторга фанаты.

Напомним, что Анна Кошмал сыграла немало ролей в кино, но известным большому количеству зрителей ее имя стало благодаря роли в сериале «Сваты», где она сыграла внучку Женьку, начиная с 5-го сезона. В новом, седьмом, сезоне она выйдет замуж за своего возлюбленного Джека. В связи с войной России против Украины, а также сложной эпидемиологической ситуацией дата его выхода на экраны не известна.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что своей впечатляющей внешностью Анна Кошмал во многим обязана вегетарианству. Оказывается, актриса уже год придерживается его принципов. Сначала она просто отказалась от мяса, потому что оно отнимает много энергии на переваривание, а в жестких условиях съемок это не играло Анне на руку. Позже начала детально изучать этот образ жизни и его принципы. Затем Анна решила отказаться от всех продуктов животного происхождения. В итоге она теперь не употребляет ни рыбу, ни молочные продукты, ни яйца. А при тяжелом графике и вовсе переходит на сыроедение, которое, по мнению Кошмал, высвобождает много энергии и позволяет работать в усиленном режиме.

173

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter