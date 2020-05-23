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Известного украинского журналиста объявили в России террористом из-за поста о Сенцове
Следственный комитет РФ открыл уголовное дело по статье о терроризме в отношении заместителя генерального директора телеканала ATР, журналиста Айдера Муждабаева. Об этом в Twitter сообщил он сам, продемонстрировав соответствующие документы. Напомним, накануне оккупационный суд в Симферополе объявил в розыск крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.
Из них следует, что обвинение строится на основе поста журналиста в Facebook в защиту Олега Сенцова в 2018 г.
В нем режиссер, в частности, призывал жестко отреагировать на незаконный приговор Сенцову, включая призывы «хватать русских агентов и приставлять дула автоматов к их вискам», требуя от России немедленно освободить коллегу.
«Принимаю поздравления! Теперь я, как и многие другие крымча и украинский, официальный террорист РФ. Спасибо россиянам за такую награду, ценю, горжусь», — прокомментировал документы украинец.
Напомним, ранее Муждабаев подверг большому сомнению возможность «добровольного» возвращения Россией оккупированных ею украинских территорий.81
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!