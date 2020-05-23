Известного украинского журналиста объявили в России террористом из-за поста о Сенцове

Украина

Следственный комитет РФ открыл уголовное дело по статье о терроризме в отношении заместителя генерального директора телеканала ATР, журналиста Айдера Муждабаева. Об этом в Twitter сообщил он сам, продемонстрировав соответствующие документы. Напомним, накануне оккупационный суд в Симферополе объявил в розыск крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.

Из них следует, что обвинение строится на основе поста журналиста в Facebook в защиту Олега Сенцова в 2018 г.

В нем режиссер, в частности, призывал жестко отреагировать на незаконный приговор Сенцову, включая призывы «хватать русских агентов и приставлять дула автоматов к их вискам», требуя от России немедленно освободить коллегу.

«Принимаю поздравления! Теперь я, как и многие другие крымча и украинский, официальный террорист РФ. Спасибо россиянам за такую награду, ценю, горжусь», — прокомментировал документы украинец.

Напомним, ранее Муждабаев подверг большому сомнению возможность «добровольного» возвращения Россией оккупированных ею украинских территорий.

81

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter