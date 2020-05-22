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Оккупационный суд объявил в розыск крымскотатарского активиста Бекирова
В оккупированном Крыму, где суд вновь взялся за дело Эдема Бекирова, освобожденного в рамках обмена в сентябре 2019 года, крымскотатарского активиста объявили в розыск.
Как сообщает «Крымская солидарность», так называемый Центральный районный суд Симферополя принял решение приостановить уголовное дело и объявить Эдема Бекирова в розыск без фактического заключения под стражу до явки в суд.
По словам адвокатов Исляма Велиляева и Алексея Ладина, именно с таким ходатайством в суде выступил прокурор. В то время как защита Бекирова настаивала на приостановлении дела до его полного выздоровления.
«Уголовное дело ранее было приостановлено, суд сам сформулировал решение — до выздоровления Эдема Бекирова. Поэтому, на каком основании было возобновлено судебное следствие, защите не ясно. Так как не имеется никаких данных о том, что Эдем Бекиров выздоровел», — отметил Ладин.
Инвалид 1 группы Эдем Бекиров провел в СИЗО по обвинению в хранении и передаче взрывчатых веществ и боеприпасов более года и 8 месяцев. Российские силовики задержали его на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Он ехал в Крым, чтобы навестить пожилую мать и других родственников перед плановой операцией на сердце.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на днях суд в Симферополе принял решение о принудительном приводе Эдема Бекирова, который сейчас находится на материковой Украине, на заседание 22 мая.
Фото Эдема Бекирова и его дочки Элеоноры после операции со странички «Крымской солидарности» в социальных сетях.55
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?