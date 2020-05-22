Оккупационный суд объявил в розыск крымскотатарского активиста Бекирова

Украина

В оккупированном Крыму, где суд вновь взялся за дело Эдема Бекирова, освобожденного в рамках обмена в сентябре 2019 года, крымскотатарского активиста объявили в розыск.

Как сообщает «Крымская солидарность», так называемый Центральный районный суд Симферополя принял решение приостановить уголовное дело и объявить Эдема Бекирова в розыск без фактического заключения под стражу до явки в суд.

По словам адвокатов Исляма Велиляева и Алексея Ладина, именно с таким ходатайством в суде выступил прокурор. В то время как защита Бекирова настаивала на приостановлении дела до его полного выздоровления.

«Уголовное дело ранее было приостановлено, суд сам сформулировал решение — до выздоровления Эдема Бекирова. Поэтому, на каком основании было возобновлено судебное следствие, защите не ясно. Так как не имеется никаких данных о том, что Эдем Бекиров выздоровел», — отметил Ладин.

Инвалид 1 группы Эдем Бекиров провел в СИЗО по обвинению в хранении и передаче взрывчатых веществ и боеприпасов более года и 8 месяцев. Российские силовики задержали его на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Он ехал в Крым, чтобы навестить пожилую мать и других родственников перед плановой операцией на сердце.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на днях суд в Симферополе принял решение о принудительном приводе Эдема Бекирова, который сейчас находится на материковой Украине, на заседание 22 мая.

Фото Эдема Бекирова и его дочки Элеоноры после операции со странички «Крымской солидарности» в социальных сетях.

55

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter