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Футбольный клуб позабавил сеть, перепутав известных тренеров (фото)
Американский футбольный клуб «Цинциннати» допустил вопиющую ошибку, представляя нового главного тренера — знаменитого экс-защитника английского «Манчестер Юнайтед», итальянских «Лацио» и «Милана», а также сборной Нидерландов 47-летнего Япа Стама.
Сообщая о назначении на своей странице в Twitter, работники клуба поприветствовали специалиста фотографией… тренера молодежного состава голландского «Аякса» Тинуса ван Тоненбрука.
Впрочем, довольно быстро в клубе заметили оплошность и заменили фото.
Конфуз «Цинциннати» с фотографией не остался незамеченным среди коллег по чемпионату MLS. Сразу несколько клубов на своих страницах в Twitter «поприветствовали» Япа Стама снимками известных лысых мужчин — Джейсона Стэтхема, Вина Дизеля и даже Мистера Пропера с этикетки чистящего средства.
Отметим, что Яп Стам за время игровой карьеры выиграл 14 трофеев, в том числе став в 1999-м победителем Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», а в составе национальной сборной дважды, в 2000-м и 2004-м, становился бронзовым призером чемпионата Европы. Тренерскую карьеру начал в 2011 году, но особыми успехами, кроме чемпионства с «Аяксом» в 2014-м, похвастаться пока не может.
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