26.55 / 26.98 28.87 / 29.51
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Футбольный клуб позабавил сеть, перепутав известных тренеров (фото)

8:30 23 мая 2020
Яп Стам
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Американский футбольный клуб «Цинциннати» допустил вопиющую ошибку, представляя нового главного тренера — знаменитого экс-защитника английского «Манчестер Юнайтед», итальянских «Лацио» и «Милана», а также сборной Нидерландов 47-летнего Япа Стама.

Сообщая о назначении на своей странице в Twitter, работники клуба поприветствовали специалиста фотографией… тренера молодежного состава голландского «Аякса» Тинуса ван Тоненбрука.

Впрочем, довольно быстро в клубе заметили оплошность и заменили фото.

Конфуз «Цинциннати» с фотографией не остался незамеченным среди коллег по чемпионату MLS. Сразу несколько клубов на своих страницах в Twitter «поприветствовали» Япа Стама снимками известных лысых мужчин — Джейсона Стэтхема, Вина Дизеля и даже Мистера Пропера с этикетки чистящего средства.

Отметим, что Яп Стам за время игровой карьеры выиграл 14 трофеев, в том числе став в 1999-м победителем Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», а в составе национальной сборной дважды, в 2000-м и 2004-м, становился бронзовым призером чемпионата Европы. Тренерскую карьеру начал в 2011 году, но особыми успехами, кроме чемпионства с «Аяксом» в 2014-м, похвастаться пока не может.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футбольный клуб «Сеул» получил многомиллионный штраф, разместив во время матча чемпионата Южной Кореи на пустых трибунах секс-кукол.

47

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пистолет

Выпустила всю обойму в живот: в Кривом Роге девушка расстреляла прокурора

Орудие убийства

Подозреваемый в громком убийстве на Херсонщине вышел на свободу: мать жертвы опасается за свою жизнь

Мужчина топит медведя

Пьяный посетитель зоопарка попытался утопить медведя (видео)

Глава райсовета на Тернопольщине умер от коронавируса в 49 лет

Глава райсовета на Тернопольщине умер от коронавируса в 49 лет

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер