Под Киевом подросток ночью застрелил мужчину: подробности и фото

Происшествия

На Киевщине полиция задержала 16-летнего парня, который смертельно ранил 45-летнего жителя Вышгорода. Конфликт между ними произошел в ночь на субботу, 23 мая, на центральной улице города. Напомним, в начале мая подросток из Днепра устроил стрельбу из окна своей квартиры.

Во время стычки группы молодых людей с двумя взрослыми мужчинами один из несовершеннолетних заметил в сумке противника оружие, выхватил его и произвел прицельный выстрел. В этот момент один из компании стрелка изо всей силы ударил другого мужчину, он потерял сознание, сообщили в полиции.

После этого нападавшие скрылись в неизвестном направлении.

Орудие убийства — охотничий карабин МКМ-072СБ — осталось на месте происшествия и было изъято полицией. Также полиция исследует обнаруженные заряды для карабина.

На данный момент вся компания молодчиков задержана. Участниками инцидента оказались четверо несовершеннолетних, в возрасте 15−17 лет, и один 19-летний парень. В убийстве подозревают 16-летнего участника компании. Он временно проживает на Сумщине.

Ему уже объявлено о подозрении в совершении непредумышленного убийства.

Напомним, ранее на Хмельнитчине юноша, приняв отца за грабителя, застрелил его из ружья, а перед этим 64-летний мужчина, пристреливавший карабин, случайно застрелил знакомого.

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