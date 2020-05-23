Украина

Парламентский комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры во главе с Юрием Киселем фактически превращается в одного из ключевых союзников Араика Амирханяна, владельца целого ряда «троллинговых» компаний, которые блокируют дорожное строительство с помощь огромного количества жалоб в Антимонопольный комитет. Об этом сообщает сайт «From-ua.com».

По информации СМИ, Кисель направил в адрес премьер-министра, министров экономики и инфраструктуры, главы Антимонопольного комитета и ряда других чиновников письмо. Он потребовал доработать Методологические рекомендации по проведению закупок в дорожной отрасли, а также учесть ряд поправок в документ.

«Эти Методрекомендации разрабатываются не первый месяц и призваны упорядочить практики тендерных закупок в дорожном строительстве. В разработке документа участвовали крупнейшие игроки рынка и „Укравтодор“, в результате проект получился соответствующим всем международным нормам. В частности, для крупных проектов требуется достаточный опыт компаний-подрядчиков, а также серьезное материальное обеспечение», — отмечает издание.

Часть участников рынка, а также ряд общественных организаций и депутатов высказались против таких норм.

К тому же, как отмечает СМИ, в письме Киселя указаны конкретные компании, интересы которых, по его мнению, ущемлены новой методологией — AzVit из Азербайджана, «Синогидро» из Китая и «ДСТ № 4 г. Брест» из Беларуси, что может указывать на лоббирование народным депутатом интересов конкретных фирм.

СМИ много раз отмечали, что в группе, которая критикует методрекомендации и жалуется на недостаток конкуренции, собрались преимущественно сторонники «тендерного тролля» Араика Амирханяна, предприятия которого с начала года заблокировали тендеров почти на 10 млрд. грн.



«Эти действия могу существенно повлиять на программу президента «Большая стройка», — отмечается в материале.

Напомним, ранее нардеп Дубинский обвинил министра инфраструктуры Криклия в коррупции на ремонте дорог и эвакуации украинцев из-за рубежа.

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