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Спорт

Тренер из-за нехватки футболистов вышел на поле и забил гол-красавец (видео)

14:40 23 мая 2020
ФК Оденсе
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Забавная ситуация произошла в товарищеском матче между датскими клубами «Копенгаген» и «Оденсе».

По ходу спарринга с действующим чемпионом страны главный тренер «Оденсе» Якоб Михельсен полностью сменил состав. Когда же в концовке встречи один из футболистов гостей получил травму и не смог продолжить игру, наставнику ничего не оставалось, как выпустить на поле своего ассистента 40-летнего Хенрика Хансена (на фото под № 16).

На тот момент гости уступали со счетом 1:2, но всего через пару минут после своего появления Хансен удачно вступил в борьбу на подступах к штрафной площадке соперника, а, завладев мячом, моментально оценил ситуацию и элегантно перебросил вышедшего из ворот голкипера.

В итоге матч завершился результативной ничьей — 2:2. Отметим, что чемпионат Дании после карантина, связанного с пандемией коронавируса, должен возобновиться 28 мая.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что американский футбольный клуб «Цинциннати» позабавил сеть, перепутав известных тренеров.

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