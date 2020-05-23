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Тренер из-за нехватки футболистов вышел на поле и забил гол-красавец (видео)
Забавная ситуация произошла в товарищеском матче между датскими клубами «Копенгаген» и «Оденсе».
По ходу спарринга с действующим чемпионом страны главный тренер «Оденсе» Якоб Михельсен полностью сменил состав. Когда же в концовке встречи один из футболистов гостей получил травму и не смог продолжить игру, наставнику ничего не оставалось, как выпустить на поле своего ассистента 40-летнего Хенрика Хансена (на фото под № 16).
На тот момент гости уступали со счетом 1:2, но всего через пару минут после своего появления Хансен удачно вступил в борьбу на подступах к штрафной площадке соперника, а, завладев мячом, моментально оценил ситуацию и элегантно перебросил вышедшего из ворот голкипера.
En Dinamarca, el Odense visitó al FC Copenhague en un amistoso, mientras se espera por la reanudación de la Liga. Perdía 2−0, pero alcanzó el empate con un golazo. ¿Quién lo hizo? Henrik Hansen, ¡el ayudante de campo! Tiene 41 años, faltaban jugadores y tuvo que entrar pic.twitter.com/5JTO9DpXOE— SportsCenter (@SC_ESPN) May 23, 2020
В итоге матч завершился результативной ничьей — 2:2. Отметим, что чемпионат Дании после карантина, связанного с пандемией коронавируса, должен возобновиться 28 мая.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..