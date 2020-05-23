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Приятные встречи и удачные покупки: гороскоп на 24 мая для всех знаков зодиака
Воскресенье, 24 мая, — хороший день для перемен, но делать все стоит очень осторожно.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 24 мая для всех знаков зодиака.
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Овен
Гороскоп предсказывает неожиданную встречу с бывшим возлюбленным.
Телец
Немало хлопот доставят конкуренты, которые будут стараться выхватить удачу у вас из-под носа.
Близнецы
Не полагайтесь слепо на чужую помощь, не берите и не давайте в долг.
Рак
Раков могут всерьез обмануть люди, которым они доверяли не один десяток лет.
Лев
Львы получат массу приятных эмоций от общения со своими домочадцами и детьми.
Дева
Отличный день для покупок. Удачными приобретениями станут любые покупки для дома, семьи и детей.
Весы
Звезды советуют отказаться от стандартного подхода к любому делу и проявить изобретательность и фантазию.
Скорпион
Не решайте сгоряча важные вопросы, как бы ни был велик соблазн сделать это.
Стрелец
День хорош для общения с друзьями, маленькими детьми и родственниками.
Козерог
Ожидайте хорошей новости или приятной встречи. Возможны конфликты с соседями.
Водолей
День удачный, но вечером возможны внезапные препятствия в делах, ухудшение самочувствия.
Рыбы
Если вы решили начать новое дело, сразу позаботьтесь о страховочных мерах на случай неудачи.
Хорошего вам дня!
Эксклюзивный гороскоп «ФАКТОВ» на каждый день для всех знаков зодиака читайте здесь.103
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»