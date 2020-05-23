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Стиль жизни

Приятные встречи и удачные покупки: гороскоп на 24 мая для всех знаков зодиака

12:44 23 мая 2020
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Воскресенье, 24 мая, — хороший день для перемен, но делать все стоит очень осторожно.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 24 мая для всех знаков зодиака.

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Овен

Гороскоп предсказывает неожиданную встречу с бывшим возлюбленным.

Телец

Немало хлопот доставят конкуренты, которые будут стараться выхватить удачу у вас из-под носа.

Близнецы

Не полагайтесь слепо на чужую помощь, не берите и не давайте в долг.

Рак

Раков могут всерьез обмануть люди, которым они доверяли не один десяток лет.

Лев

Львы получат массу приятных эмоций от общения со своими домочадцами и детьми.

Дева

Отличный день для покупок. Удачными приобретениями станут любые покупки для дома, семьи и детей.

Весы

Звезды советуют отказаться от стандартного подхода к любому делу и проявить изобретательность и фантазию.

Скорпион

Не решайте сгоряча важные вопросы, как бы ни был велик соблазн сделать это.

Стрелец

День хорош для общения с друзьями, маленькими детьми и родственниками.

Козерог

Ожидайте хорошей новости или приятной встречи. Возможны конфликты с соседями.

Водолей

День удачный, но вечером возможны внезапные препятствия в делах, ухудшение самочувствия.

Рыбы

Если вы решили начать новое дело, сразу позаботьтесь о страховочных мерах на случай неудачи.

Хорошего вам дня!

Эксклюзивный гороскоп «ФАКТОВ» на каждый день для всех знаков зодиака читайте здесь.

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