Позывной "Корней": жертвой подростка-стрелка под Киевом оказался бывший боец "Айдара" (фото)

Происшествия

Жертвой недавней стрельбы в Вышгороде Киевской области оказался бывший боец батальона «Айдар» Корниенко Игорь. Об этом сообщили представители ветеранской общественности.

«Сегодня ночью в Вышгороде был убит ветеран АТО из батальона „Айдар“ — Корниенко Игорь Михайлович, псевдоним „Корней“. К сожалению, война забирает и тех, кто с нее вернулся», — сообщили в общественной организации «Мы украинцы».

Как рассказал руководитель организации Иван Татауров, «Корней» в своей жизни проявлял общественную активность, был участником Майдана Достоинства, а с первых дней войны России против Украины — бойцом «Айдара». После двух лет боевой жизни вернулся в Вышгород, где занимался охранной деятельностью. Погибший был искренним, уравновешенным человеком, боролся с наркопреступностью, сообщает «Погляд».

В ту роковую ночь под окнами дома «Корнея» шумели навеселе ребята. Корниенко вышел их успокоить, но почему-то взял с собой автомат — это было зарегистрированное охотничье оружие. Ребята каким образом забрали автомат и выстрелили из него в «Корнея».

Пули были не смертельными, но боец умер от болевого шока. Троих ребят полиция задержала, а четвертому, который стрелял, тогда удалось убежать.

Как позже сообщил начальник Вышгородского отдела полиции Роман Бежук, четвертого участника инцидента также удалось задержать.

Также правоохранители сообщают, что по данному факту возбуждено два уголовных производства по ч. 1 ст. 115 и по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры объявили задержанному несовершеннолетнему о подозрении в совершении умышленного убийства. Решается вопрос об объявлении подозрения за содеянное хулиганство другим фигурантам преступления. Ведется следствие, правоохранители устанавливают свидетелей происшествия.

Как писали «ФАКТЫ», в селе Россоша Хмельницкой области 64-летний мужчина случайно застрелил знакомого.

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