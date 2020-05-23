Мир

В Москве неизвестный захватил отделение банка, ведутся переговоры о судьбе заложников (видео)

В Москве неизвестный захватил отделение «Альфа-банка» на Земляном валу. Здание оцеплено, внутри осталось несколько сотрудников и посетителей. Напомним, «ФАКТЫ» писали, как в России устроили жуткую драку в банке из-за пенсии.

Полиция оцепила и соседний 4-й Сыромятнический переулок.

Согласно первым данным, в полицию обратился сотрудник «Альфы» и сообщил, что внутри отделения находится мужчина, который заявил, что здание заминировано. По его словам, у захватчика есть рюкзак, из которого якобы торчат провода.

В отделении преступник взял в заложники четверых сотрудников и одного посетителя.

В сети появилось первое видео с места инцидента.

Также известно, что правоохранители приступили к переговорам с преступником.

Согласно неподтвержденным данным, 27-летний террорист работает курьером и в банк проник под видом доставщика еды. Он продолжает удерживать одного заложника — остальных согласился освободить.

Силовики готовятся штурмовать банк, — информирует Mash.

Напомним, в конце 2019 года в украинском Луцке грабитель тяжело ранил директора финучреждения.

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