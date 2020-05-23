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В Москве неизвестный захватил отделение банка, ведутся переговоры о судьбе заложников (видео)
В Москве неизвестный захватил отделение «Альфа-банка» на Земляном валу. Здание оцеплено, внутри осталось несколько сотрудников и посетителей. Напомним, «ФАКТЫ» писали, как в России устроили жуткую драку в банке из-за пенсии.
Полиция оцепила и соседний 4-й Сыромятнический переулок.
Согласно первым данным, в полицию обратился сотрудник «Альфы» и сообщил, что внутри отделения находится мужчина, который заявил, что здание заминировано. По его словам, у захватчика есть рюкзак, из которого якобы торчат провода.
В отделении преступник взял в заложники четверых сотрудников и одного посетителя.
В сети появилось первое видео с места инцидента.
Также известно, что правоохранители приступили к переговорам с преступником.
Согласно неподтвержденным данным, 27-летний террорист работает курьером и в банк проник под видом доставщика еды. Он продолжает удерживать одного заложника — остальных согласился освободить.
Силовики готовятся штурмовать банк, — информирует Mash.
Напомним, в конце 2019 года в украинском Луцке грабитель тяжело ранил директора финучреждения.91
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..