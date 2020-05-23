26.71 / 26.96 28.92 / 29.35
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Пил вино и требовал Бузову: силовики обезвредили странного захватчика банка в Москве (видео)

15:26 23 мая 2020
Москва
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Преступника, который захватил отделение «Альфа-банка» на Земляном валу в Москве нейтрализовали. Об этом сообщил Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

«Захватчик отделения „Альфа банка“ в центре Москвы задержан, взрывного устройства не обнаружено, при нем был муляж», — говорится в сообщении канала.

Как сообщили на Telegram-канале Mash, группа захвата вошла в здание через чёрный вход. Также известно, что перед задержанием он требовал привезти в банк Ольгу Бузову.

«Он хочет видеть певицу и поговорить с ней, потому что „она у него что-то украла“», — говорится в сообщении канала.

85

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Москва

Пил вино и требовал Бузову: силовики обезвредили странного захватчика банка в Москве (видео)

В Беларуси утвердили смертный приговор двум братьям: что они совершили (фото)

В Беларуси утвердили смертный приговор двум братьям: что они совершили (фото)

Киев

Потепления пока не ждите: синоптик рассказала о погоде в Украине на следующей неделе

Взрыв

В Киеве прогремел взрыв возле офиса Медведчука: видео с места инцидента

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер