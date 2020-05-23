Происшествия

Пил вино и требовал Бузову: силовики обезвредили странного захватчика банка в Москве (видео)

Преступника, который захватил отделение «Альфа-банка» на Земляном валу в Москве нейтрализовали. Об этом сообщил Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

«Захватчик отделения „Альфа банка“ в центре Москвы задержан, взрывного устройства не обнаружено, при нем был муляж», — говорится в сообщении канала.

Как сообщили на Telegram-канале Mash, группа захвата вошла в здание через чёрный вход. Также известно, что перед задержанием он требовал привезти в банк Ольгу Бузову.

«Он хочет видеть певицу и поговорить с ней, потому что „она у него что-то украла“», — говорится в сообщении канала.

85

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter