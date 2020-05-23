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В связи с событиями под офисом Медведчука задержаны почти 20 активистов
В субботу, 23 мая, в Киеве полиция задержала около 20 активистов, которые проводили акцию с дымовыми шашками и файерами под офисом главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Задержанных доставили в Печерское райуправление полиции, передает «Интерфакс-Украина».
На сайте Нацкорпуса, который организовал акцию, сообщается, что она была посвящена Дню героев, который в Украине ежегодно отмечается 23 мая.
«Визиты лидеров ОПЗЖ на переговоры с руководством РФ в Москву и Санкт-Петербург во время войны должны трактоваться как государственная измена, но политическая партия продолжает свою деятельность. Сегодня Нацкорпус пришел под стены офиса ОПЗЖ с целью привлечь внимание общественности и напомнить, что враг не только на востоке, он — среди нас», — говорится в сообщении Нацкорпуса.
Кроме того, сообщается, что Нацкорпус подал заявление в СБУ с требованием начать производство против руководителей ОПЗЖ, а также в Минюст с судебным иском «по факту совершения партией государственной измены».
Напомним, ранее Нацкорпус проводил акцию с файерами в декабре 2019 года перед поездкой президента зеленского в Париж на встречу «нормандской четверки». Тогда украинцы требовали от власти помнить о «красных линиях» по Донбассу и не идти на уступки президенту Путину.
ФОТО: сайт Нацкорпуса92
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