Происшествия

В связи с событиями под офисом Медведчука задержаны почти 20 активистов

В субботу, 23 мая, в Киеве полиция задержала около 20 активистов, которые проводили акцию с дымовыми шашками и файерами под офисом главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Задержанных доставили в Печерское райуправление полиции, передает «Интерфакс-Украина».

На сайте Нацкорпуса, который организовал акцию, сообщается, что она была посвящена Дню героев, который в Украине ежегодно отмечается 23 мая.

«Визиты лидеров ОПЗЖ на переговоры с руководством РФ в Москву и Санкт-Петербург во время войны должны трактоваться как государственная измена, но политическая партия продолжает свою деятельность. Сегодня Нацкорпус пришел под стены офиса ОПЗЖ с целью привлечь внимание общественности и напомнить, что враг не только на востоке, он — среди нас», — говорится в сообщении Нацкорпуса.

Кроме того, сообщается, что Нацкорпус подал заявление в СБУ с требованием начать производство против руководителей ОПЗЖ, а также в Минюст с судебным иском «по факту совершения партией государственной измены».

Напомним, ранее Нацкорпус проводил акцию с файерами в декабре 2019 года перед поездкой президента зеленского в Париж на встречу «нормандской четверки». Тогда украинцы требовали от власти помнить о «красных линиях» по Донбассу и не идти на уступки президенту Путину.

ФОТО: сайт Нацкорпуса

92

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter