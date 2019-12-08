Перед встречей с Путиным Зеленскому устроили Майдан: онлайн-трансляция протестов в центре Киева

Украина

В воскресенье, 8 декабря, перед встречей «нормандской четверки» в Париже, в Киеве пройдут акции протеста против капитуляции Украины. Выйти на Майдан украинцев призвали народные депутаты из «Голоса», «Батьківщини» и «Европейской солидарности».

Протестный митинг начнется в 13:00 на Майдане Независимости.

Украинцы хотят еще раз хотят напомнить власти о «красных линиях» по Донбассу. По мнению политиков из фракций «Голоса», «Батьківщини» и «ЕС», президенту Зеленскому не следует идти на компромисс с Путиным по главным вопросам, определяющим курс страны, ее государственное и территориальное устройство.

Отметим, окно с видеотрансляцией появится за полчаса до начала этой акции.

Кроме акции на Майдане, в столице запланирован еще протест «Варта на Банковій». Он начнется 8 декабря, в 19:00 под Офисом президента Украины и продлится до 9 декабря. Эту акцию анонсировало «Движение сопротивления капитуляции».

Лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий в эфире «4 канала» подтвердил участие своей партии в акции. Он заявил, что парламентская оппозиция не имеет влияния на монобольшинство «Слуги народа», поэтому общество обязано само выразить свое мнение.

Напомним, 8 и 9 декабря в Киеве ожидается проведение нескольких массовых акций. Полиция, Нацгвардия и спасатели в сотрудничестве с другими правоохранительными органами и спецслужбами готовы обеспечивать публичную безопасность и правопорядок во время этих мероприятий.

Почему для Зеленского так важна встреча с Путиным, сможет ли Россия снять с себя санкции, что ожидает Украину после «Парижа» и к чему готовиться жителям Донбасса — обо всем этом в эксклюзивном интервью Владимира Воли «ФАКТАМ» «Вернет ли Украина Донбасс? Чего ждать от встречи Зеленского с Путиным».



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