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Экс-футболист «Металлиста» покончил с собой (фото)
В Белграде совершил самоубийство 38-летний бывший футболист Милян Мрдакович. Как сообщает издание Sportske.net, спортсмен застрелился в квартире, которую снимал вместе с девушкой в центре столицы Сербии. Возлюбленная вызвала полицию и медиков, которые на месте констатировали смерть мужчины — выстрел был произведен в голову.
Отметим, что за свою карьеру Мрдакович сменил 20 клубов из десяти различных стран, нигде не задерживаясь более чем на два года. Поиграл Милян и в Украине — в 2005—2006 годах провел за «Металлист» во всех турнирах 28 матчей, в которых забил 7 мячей. Всего же на клубном уровне игрок провел 379 матчей, в которых забил 150 мячей.
Среди достижений футболиста — звание чемпиона Китая, завоеванное с «Шаньдун Лунэн» в 2008 году, а также Кубок сингапурской лиги и Суперкубок Сингапура, выигранные с «Тампинес Роверс» в 2014-м, а также выступление в составе сборной Сербии на Олимпиаде-2008 в Пекине. Завершил карьеру в 2017 году.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что врач французского «Реймса», заразившийся коронавирусом, совершил самоубийство.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..