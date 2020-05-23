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Спорт

Экс-футболист «Металлиста» покончил с собой (фото)

17:08 23 мая 2020
Милян Мрдакович
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В Белграде совершил самоубийство 38-летний бывший футболист Милян Мрдакович. Как сообщает издание Sportske.net, спортсмен застрелился в квартире, которую снимал вместе с девушкой в центре столицы Сербии. Возлюбленная вызвала полицию и медиков, которые на месте констатировали смерть мужчины — выстрел был произведен в голову.

Отметим, что за свою карьеру Мрдакович сменил 20 клубов из десяти различных стран, нигде не задерживаясь более чем на два года. Поиграл Милян и в Украине — в 2005—2006 годах провел за «Металлист» во всех турнирах 28 матчей, в которых забил 7 мячей. Всего же на клубном уровне игрок провел 379 матчей, в которых забил 150 мячей.

Среди достижений футболиста — звание чемпиона Китая, завоеванное с «Шаньдун Лунэн» в 2008 году, а также Кубок сингапурской лиги и Суперкубок Сингапура, выигранные с «Тампинес Роверс» в 2014-м, а также выступление в составе сборной Сербии на Олимпиаде-2008 в Пекине. Завершил карьеру в 2017 году.

Мрдакович выступал за сборную Сербии на Олимпиаде-2008 в Пекине

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что врач французского «Реймса», заразившийся коронавирусом, совершил самоубийство.

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