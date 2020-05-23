Стиль жизни

Напрасные надежды и помощь друзей: гороскоп на 25 мая для всех знаков зодиака

Понедельник, 25 мая, — хороший день для домашних дел.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 25 мая для всех знаков зодиака.

Овен

Вам поступит интересное предложение. Но будьте внимательны: за красивыми словами может скрываться обман.

Телец

День связан с получением нового опыта, повышением профессиональной квалификации.

Близнецы

Желательно предпочесть самостоятельную работу сотрудничеству. Не помогайте тем, кто не просит.

Рак

Этот день станет периодом заботы о своем здоровье. Сейчас самое время посетить семейного врача и пройти обследование.

Лев

Удачный день для романтического свидания или начала путешествия в компании любимого человека.

Дева

Хороший день. Можно браться за масштабные задачи, приступать к решению сложных вопросов.

Весы

Перед вами открываются захватывающие дух перспективы, доступные практически в любом виде деятельности.

Скорпион

Приятное известие может заставить вас изменить намеченные планы.

Стрелец

Настала пора сменить имидж. Особенно это касается внешности.

Козерог

Козерога могут втянуть в какую-то денежную аферу, из которой поможет выпутаться близкий друг.

Водолей

Возможен разрыв отношений с близким человеком, от которого вы уйдете с характерной для вас невозмутимостью.

Рыбы

Вероятны неудачи в личной жизни — крушение планов, надежд и ожиданий.

Хорошего вам дня!

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