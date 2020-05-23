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Напрасные надежды и помощь друзей: гороскоп на 25 мая для всех знаков зодиака
Понедельник, 25 мая, — хороший день для домашних дел.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 25 мая для всех знаков зодиака.
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Овен
Вам поступит интересное предложение. Но будьте внимательны: за красивыми словами может скрываться обман.
Телец
День связан с получением нового опыта, повышением профессиональной квалификации.
Близнецы
Желательно предпочесть самостоятельную работу сотрудничеству. Не помогайте тем, кто не просит.
Рак
Этот день станет периодом заботы о своем здоровье. Сейчас самое время посетить семейного врача и пройти обследование.
Лев
Удачный день для романтического свидания или начала путешествия в компании любимого человека.
Дева
Хороший день. Можно браться за масштабные задачи, приступать к решению сложных вопросов.
Весы
Перед вами открываются захватывающие дух перспективы, доступные практически в любом виде деятельности.
Скорпион
Приятное известие может заставить вас изменить намеченные планы.
Стрелец
Настала пора сменить имидж. Особенно это касается внешности.
Козерог
Козерога могут втянуть в какую-то денежную аферу, из которой поможет выпутаться близкий друг.
Водолей
Возможен разрыв отношений с близким человеком, от которого вы уйдете с характерной для вас невозмутимостью.
Рыбы
Вероятны неудачи в личной жизни — крушение планов, надежд и ожиданий.
Хорошего вам дня!
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..