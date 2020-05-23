26.71 / 26.92 28.93 / 29.28
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Напрасные надежды и помощь друзей: гороскоп на 25 мая для всех знаков зодиака

12:09 24 мая 2020
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Понедельник, 25 мая, — хороший день для домашних дел.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 25 мая для всех знаков зодиака.

Читайте также: «Я — могила»: знаки, которым можно доверять секреты

Овен

Вам поступит интересное предложение. Но будьте внимательны: за красивыми словами может скрываться обман.

Телец

День связан с получением нового опыта, повышением профессиональной квалификации.

Близнецы

Желательно предпочесть самостоятельную работу сотрудничеству. Не помогайте тем, кто не просит.

Рак

Этот день станет периодом заботы о своем здоровье. Сейчас самое время посетить семейного врача и пройти обследование.

Лев

Удачный день для романтического свидания или начала путешествия в компании любимого человека.

Дева

Хороший день. Можно браться за масштабные задачи, приступать к решению сложных вопросов.

Весы

Перед вами открываются захватывающие дух перспективы, доступные практически в любом виде деятельности.

Скорпион

Приятное известие может заставить вас изменить намеченные планы.

Стрелец

Настала пора сменить имидж. Особенно это касается внешности.

Козерог

Козерога могут втянуть в какую-то денежную аферу, из которой поможет выпутаться близкий друг.

Водолей

Возможен разрыв отношений с близким человеком, от которого вы уйдете с характерной для вас невозмутимостью.

Рыбы

Вероятны неудачи в личной жизни — крушение планов, надежд и ожиданий.

Хорошего вам дня!

Ранее мы писали о самых высокомерных знаках зодиака.

147

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Леся Никитюк

Три недели интервального голодания: Леся Никитюк раскрыла секрет идеальной фигуры (фото)

Анатолий Водолазский

«Боевикам я заявил: «Украина была, есть и будет! А вы все – покойники!» (фото, видео)

Александр Шовковский с Никитой и Жасмин

Шовковский полетал на самолете с детьми своей возлюбленной (фото, видео)

суд

Стрелявшую в прокурора украинку отправили под домашний арест: выяснилась неожиданная деталь

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер