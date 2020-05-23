Мир

Мужчина, захвативший отделение «Альфа-банка» на Земляном валу в Москве, имеет долги на общую сумму почти 2 миллиона рублей.

Его зовут Алексей Барышников, передает Телеграм-канал Baza.

По информации Телеграм-канала «Раньше всех. Ну почти», долг Барышникова составляет более 1 млн 808 тысяч рублей. При этом, во время захвата финучреждения он не предъявлял никаких внятных требований.

Сотрудники Следственного комитета пока не могут опросить мужчину из-за того, что он находится в состоянии сильного опьянения.

Baza пишет, что единственный заложник, Федор Пименов, которого захватил пьяный Барышников, смог запустить прямой эфир в Instagram и снял рассуждения захватчика.

«Я никогда ничем не занимался. Просто живу. Что-то пробовал, были какие-то практики. Типа психоделики. Всему виной, по ходу, космос», — такие признания делал захватчик заложнику.

Информированный источник сообщил российскому «Интерфаксу», что у Барышникова «есть видимые признаки душевного расстройства» и его подвергнут психиатрической экспертизе.

Напомним, когда силовики задержали Барышникова, удерживающего единственного заложника, взрывного устройства при нем не было, только муляж. Перед задержанием он требовал привезти в банк певицу и телеведущую Ольгу Бузову, которая якобы у него что-то украла.





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