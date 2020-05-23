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Стиль жизни

Кого ждет удача: гороскоп на 26 мая для всех знаков зодиака

12:24 25 мая 2020
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Вторник, 26 мая, — хороший день для совершенствования деятельности любого рода.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 26 мая для всех знаков зодиака.

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Овен

День довольно однообразный, но его можно посвятить уходу за собой.

Телец

Звезды советуют Тельцу навести порядок в собственном внутреннем мире.

Близнецы

Мелкие неурядицы на работе могут выбить Близнецов из колеи. Но это временная ситуация.

Рак

Ракам следует опасаться травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Лев

Появится возможность заключить контракты с давно знакомыми партнерами.

Дева

Свободные от семейных уз Девы смогут в этот день познакомиться с интересным человеком.

Весы

Успокойтесь, спешка, суета, излишние волнения могут закончиться полным провалом надежд и ожиданий.

Скорпион

Желательно следить не только за своим состоянием, но и контролировать самочувствие близких людей.

Стрелец

У семейного Стрельца могут возникнуть разногласия со второй половиной и с другими родственниками.

Козерог

Козерога ожидают перемены в служебной сфере и в материальном плане.

Водолей

Звезды напоминают: лучшее средство для сохранения любви — это компромисс.

Рыбы

Все будет складываться стабильно и благополучно. К привычным обязанностям прибавится новая интересная работа.

Хорошего вам дня!

Ранее мы писали о знаках зодиака, которым можно доверять секреты.

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