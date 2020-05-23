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Кого ждет удача: гороскоп на 26 мая для всех знаков зодиака
Вторник, 26 мая, — хороший день для совершенствования деятельности любого рода.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 26 мая для всех знаков зодиака.
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Овен
День довольно однообразный, но его можно посвятить уходу за собой.
Телец
Звезды советуют Тельцу навести порядок в собственном внутреннем мире.
Близнецы
Мелкие неурядицы на работе могут выбить Близнецов из колеи. Но это временная ситуация.
Рак
Ракам следует опасаться травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Лев
Появится возможность заключить контракты с давно знакомыми партнерами.
Дева
Свободные от семейных уз Девы смогут в этот день познакомиться с интересным человеком.
Весы
Успокойтесь, спешка, суета, излишние волнения могут закончиться полным провалом надежд и ожиданий.
Скорпион
Желательно следить не только за своим состоянием, но и контролировать самочувствие близких людей.
Стрелец
У семейного Стрельца могут возникнуть разногласия со второй половиной и с другими родственниками.
Козерог
Козерога ожидают перемены в служебной сфере и в материальном плане.
Водолей
Звезды напоминают: лучшее средство для сохранения любви — это компромисс.
Рыбы
Все будет складываться стабильно и благополучно. К привычным обязанностям прибавится новая интересная работа.
Хорошего вам дня!
Ранее мы писали о знаках зодиака, которым можно доверять секреты.133
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