Происшествия

Друзья сбежали: на территории школы обнаружили 15-летнюю девочку в состоянии алкогольной комы

В субботу, 23 мая, в Николаеве на территории школы № 10 полиция обнаружила девочку-подростка, которая лежала на земле без сознания. Рядом с ней никого не было.

Перед этим полицейским сообщили о том, что во дворе школы на ул. Южной несовершеннолетние распивают алкогольные напитки.

По словам очевидцев, увидев патруль, другие участники «тусовки» разбежались.

Прибывшие на вызов медики сделали вывод, что девочка, скорее всего, находится в состоянии алкогольной комы.

Пациентку экстренно доставили в Николаевскую областную детскую больницу, где диагноз подтвердился, пишет сайт «Новости N».

Напомним, недавно в Кривом Роге полиция задержала четверых несовершеннолетних, которые разгромили магазин из-за отказа продавца продать им алкоголь. А в Вознесенске Николаевской области две пьяные лицеистки развлекались тем, что разбивали памятные могильные плиты на кладбище.

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