Решение покинуть королевскую семью принял принц Гарри, а не Меган Маркл (фото)

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В августе в продажу поступит новая книга о принце Гарри и Меган Маркл — одобренная супругами биография под названием «В поисках свободы. Гарри, Меган и создание современной королевской семьи». Анонсируется, что в книге, которую написали журналисты Омид Скоби и Кэролин Дюран, на 368 страницах будут раскрыты неизвестные подробности совместной жизни Гарри и Меган и опровергнуты многочисленные слухи о них.

Меган надеется, что благодаря этому произведению, читатели смогут увидеть ее «уязвимую сторону» и понять, что жизнь герцогини Сассекской — это все что угодно, но не сказка. Она рассчитывает, что книга прояснит вопрос о том, почему у них с Гарри не было иного выхода, кроме как сложить с себя королевские полномочия. И докажет. Что на самом деле она не является «капризной дивой, стремящейся к славе и власти», какой ее изображают СМИ.

Как стало известно изданию The Sun, в биографии, в частности, утверждается, что решение покинуть королевскую семью и переехать в Америку принял сам принц Гарри, а не его жена-американка, как это принять считать. Поэтому Гарри не нравится придуманный прессой термин Мегзит (Megxit — по аналогии с Brexit, выходом Британии из состава Евросоюза). Ведь это это подразумевает, что движущей силой этого поступка стала Меган.

«Правда состоит в том, что Гарри чувствовал себя несчастным уже очень, очень давно. Он хотел двигаться в том направлении, в котором они в итоге пошли. И рассматривал такую возможность более года. Меган поддержала решение Гарри. Но она не единожды спрашивала его, уверен ли он в том, чего хочет», — рассказал инсайдер издательства.

Приятели Гарри также говорили, что, по словам принца, переезд за океан был необходим, поскольку он осознал, что в Британии к Меган никогда не будут «справедливо относиться».

Ранее также стало известно, как пара отпраздновала вторую годовщину своей свадьбы 19 мая. Этот день они провели дома со своим сыном Арчи. Они отведали блюда мексиканской кухни и выпили по коктейлю «Маргарита». А также пообщались по видеосвязи с родными и друзьями, которые были на их свадьбе, и вспомнили вместе с ними свой замечательный праздник.

Между тем издание People также разузнало, какой романтический сюрприз приготовила Меган на день рождения мужа, которое он праздновал в сентябре в Британии. Как оказалось, изобретательная герцогиня воссоздала на заднем дворе место их кемпинга в Ботсване. Именно в этой африканской стране начинался их роман. Меган разбила палатку, принесла туда спальные мешки и приготовила ужин под открытым небом.

В 2016 году Гарри познакомился с Меган на свидании вслепую, которое организовала их общая знакомая. Уже после двух свиданий принц пригласил американскую актрису сопровождать его в поездке в Африку. И она сразу же согласилась. Они прожили несколько дней в палатке под звездами. Еще раз они посетили Ботсвану в 2017 году — незадолго до официального объявления об их помолвке.

Ранее «ФАКТЫ» писали — СМИ показали интерьеры роскошного дома, в котором проживают Меган Маркл и принц Гарри.

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