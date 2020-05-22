Стиль жизни

СМИ показали интерьеры роскошного дома, в котором проживают Меган Маркл и принц Гарри (фото)

Как сообщалось ранее, переселившиеся в США Меган Маркл и принц Гарри временно проживают в предоставленном им особняке голливудского продюсера, актера и сценариста Тайлер Перри, с которым они познакомились через их общую подругу — телеведущую Опру Уинфри.

Именно в этом особняке, который находится в Беверли-Хиллз, Меган и Гарри записывали видео к первому дню рождения своего сына Арчи.

Английское издание The Sun показало интерьеры роскошного дома Перри стоимостью 18 миллионов долларов, разыскав в Instagram фотографии, которые Тайлер публиковал ранее.

В общей сложности в расположенном на охраняемой территории доме, построенном в тосканском стиле, имеется восемь спален и 12 санузлов. Так, одну из ванных комнат украшают «греческие» колонны, установленные вокруг утопленной ванны.

Имеется здесь также просторная, отделанная мрамором кухня. Меган, как известно, любит готовить.

С обширной открытой террасы можно любоваться захватывающими видами.

Есть в доме и детская, в которой ранее жил сын Тайлера Аман. Сейчас мальчику уже пять лет.

По соседству с Перри находятся также особняки певицы Кэти Перри, музыканта Элтона Джона и актрисы Дженнифер Лоуренс.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Гарри нашел себе «нового отца» — в лице мужа подруги Меган Маркл.

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