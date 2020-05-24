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Происшествия

Смерть нардепа Давиденко: в прокуратуре показали оружие, найденное на месте происшествия (фото)

9:27 24 мая 2020
Валерий Давиденко
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Офис Генерального прокурора Украины опубликовал фото пистолета, который был найден на месте гибели народного депутата Валерия Давиденко 23 мая. Было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Как сообщили в ведомстве, 23 мая 2020 в 18:29 в одном из офисных помещений Киева уборщица обнаружила в туалете без признаков жизни народного депутата Украины Валерия Давиденко с огнестрельным ранением головы. Рядом с телом был найден пистолет.

«Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Осмотр места происшествия осуществляется с участием представителей прокуратуры города Киева и Офиса Генерального прокурора», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», следствие рассматривает три версии произошедшего. Так, правоохранители рассматривают версию убийства, самоубийства или инсценировки самоубийства.

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