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Курс доллара будет расти: озвучен прогноз на новую неделю
В течение последней недели мая ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю около отметки в 27 гривен, а наличный доллар в банках будет стоить около 26,8/27,0 гривен. Такой прогноз высказал известный финансовый эксперт Вадим Иосуб.
По его словам, новость о том, что удалось договориться с МВФ о выделении 18-месячного кредита на 5 млрд долларов не стала большой неожиданностью после того, как Верховная рада утвердила «антиколомойский» закон, и на рынок существенно не повлияла, пишет РБК-Украина.
«В среднесрочной перспективе это может придать дополнительный импульс укреплению гривны. В более отдаленной перспективе выход страны из карантина кроме роста деловой активности может привести к увеличению спроса на валюту. Но и в этом случае к концу года курс доллара вряд ли превысит 28,5 грн», — прогнозирует Иосуб.
По его словам, утверждение этого соглашения советом директоров МВФ может привести к открытию дополнительного финансирования со стороны Всемирного банка и ЕС.
Как напомнил эксперт, за минувшую неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,3−1,0%. После длительного снижения, в среду курс доллара заметно подрос, после чего в четверг он колебался без значительных изменений, но в пятницу вновь вернулся к росту.
Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,68 до 26,76 грн (+0,3%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 26,59/26,85 до 26,67/26,94 (+0,3%).
Как писали «ФАКТЫ», в Национальном банке Украины не ожидают ажиотажного спроса на наличную валюту после завершения карантина.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»295
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