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Стрелявшую в прокурора украинку отправили под домашний арест: выяснилась неожиданная деталь
В Кривом Роге суд отправил под круглосуточный домашний арест женщину, которая из травматического пистолета ранила прокурора.
Такое решение принял Центрально-Городской районный суд города.
Государственный обвинитель просил для женщины содержания под стражей в течение 60 суток, пишет «Первый городской».
Потерпевший, чья травма не была связана с его профессиональной деятельностью, просил не арестовывать подозреваемую. Суд учел эти обстоятельства и избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.
Напомним, 21 мая в Кривом Роге возле гостиницы «Украиночка» произошла стрельба. Пострадал прокурор Криворожской местной прокуратуры № 3 Алексей Пипка. Мужчина праздновал свой день рождения с друзьями. К нему подошла знакомая девушка и из травматического пистолета выстрелила прокурору в живот. Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Как сообщали «ФАКТЫ», ранее под Киевом неадекватный мужчина ударил отверткой в лицо полицейского.339
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