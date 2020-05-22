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Происшествия

Выпустила всю обойму в живот: в Кривом Роге девушка расстреляла прокурора

14:45 22 мая 2020
Пистолет
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Кривом Роге ранили прокурора местной прокуратуры № 3 Алексея Пипку, в которого его знакомая выпустила всю обойму травматического пистолета. Ранее под Киевом неадекватный мужчина ударил отверткой в лицо полицейского.

Как передает «Первый городской», криворожский прокурор получил ранения в область живота. Ссылаясь на собственные источники, издание пишет, что инцидент произошел 21 мая около полуночи в Саксаганском районе около отеля «Украиночка».

Алексей Пипка был на дне рождения с друзьями. К ним присоединилась знакомая прокурора, которая и открыла огонь. Причины ЧП пока что не известны. Прокурор находится в больнице в тяжелом состоянии.

В Криворожском отделе полиции изданию подтвердили информацию о ЧП и сообщили, что стрелявшая задержана — открыто уголовное производство по ст. 15 ч. 1 ст. 115 «Покушение на убийство». Продолжаются следственные действия.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сотрудник Киевской местной прокуратуры № 9 Максим Шаманский задержал преступника, который убегал из только что ограбленного им магазина.

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