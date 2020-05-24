За сутки в ВСУ зафиксировали сразу 14 случаев COVID-19

Украина

В Вооруженных силах Украины по состоянию на 07:00 24 мая 62 человека болеют острой респираторной болезнью COVID-19. Всего за время пандемии выздоровели 91 человек и 2 человека умерли. Об этом говорится в сообщении Командования Медицинских сил ВСУ.

«На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 259 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток составляет 40 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано четырнадцать новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19», — говорится в сообщении.

Так, четыре военнослужащих Харьковского гарнизона находятся в изоляторе воинской части. Еще восемь военнослужащих Тернопольского гарнизона в настоящее время также находятся в изоляторе воинской части и в ближайшее время будут эвакуированы в Ровенский военный госпиталь.

«Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение. Один военнослужащий Житомирского гарнизона находится на стационарном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре „ГВКГ“. Состояние пациента средней тяжести, получает необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится один военнослужащий (Киевский гарнизон). Состояние здоровья пациента удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют», — сообщили в ВСУ.

Как писали «ФАКТЫ», по состоянию на 21 мая в Вооруженных Силах Украины коронавирусом COVID-19 болели 48 человек.

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