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Коронавирус в ВСУ: за сутки зафиксировали сразу 3 новых случая
По состоянию на четверг, 21 мая, в Вооруженных Силах Украины коронавирусом COVID-19 болеет 48 человек.
Как сообщает в своем Facebook командование медицинских сил ВСУ, за время пандемии выздоровели 82 военнослужащих и зафиксировано два летальных случая. На изоляции находится 205 человек.
За последние сутки зарегистрировано три новых случая заболевания COVID-19. Двое военнослужащих заболели в Ровенской области, а один сотрудник ВСУ в Черкасской области. Они лечатся дома под наблюдением медиков. Пациенты чувствуют себя удовлетворительно.
Анализ заболеваний показал, что инфекция обычно распространяется при эпизодических встречах с друзьями и родными.
Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился командующий Национальной гвардией Украины генерал Николай Балан — на период лечения он ушел на самоизоляцию.42
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