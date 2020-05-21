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Украина

Коронавирус в ВСУ: за сутки зафиксировали сразу 3 новых случая

12:10 21 мая 2020
Тест
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

По состоянию на четверг, 21 мая, в Вооруженных Силах Украины коронавирусом COVID-19 болеет 48 человек.

Как сообщает в своем Facebook командование медицинских сил ВСУ, за время пандемии выздоровели 82 военнослужащих и зафиксировано два летальных случая. На изоляции находится 205 человек.

За последние сутки зарегистрировано три новых случая заболевания COVID-19. Двое военнослужащих заболели в Ровенской области, а один сотрудник ВСУ в Черкасской области. Они лечатся дома под наблюдением медиков. Пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

Анализ заболеваний показал, что инфекция обычно распространяется при эпизодических встречах с друзьями и родными.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился командующий Национальной гвардией Украины генерал Николай Балан — на период лечения он ушел на самоизоляцию.

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