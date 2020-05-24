- 15:35 До лета осталась одна неделя: в сети показали фото заснеженных Карпат
- 15:26 На Львовщине в жутком ДТП погибли четыре человека, еще четверо травмированы
- 15:14 Разрушены два дома: боевики обстреляли поселок на Донетчине
- 15:01 Синоптик рассказала, когда в Украину наконец-то придет потепление
- 14:56 В Киеве и других городах Украины проходит акция протеста «Стоп реванш»
- 14:51 По минимальной цене: продана одна из лучших футбольных арен Украины
- 14:17 Люди выстроились в огромную очередь: в сети показали фото ажиотажа в открывшемся после карантина киевском зоопарке
- 14:07 Виталий Кличко вспомнил, как столкнулся с «дедовщиной» в армии
- 14:06 «Неисчислимые потери»: The New York Times поместила на первую полосу имена жертв коронавируса в США
- 13:54 В конце мая юг России засыпало полуметровым слоем снега
- 13:50 «Меня объявили погибшим наемником»: киевский психолог стал «жертвой» войны в Ливии
- 13:28 Охотится на котов и собак: под Киевом орудует живодер
«Меня объявили погибшим наемником»: киевский психолог стал «жертвой» войны в Ливии
Телевидение Ливии, в которой сейчас идет война, показало телесюжет, где практикующий психолог из Киева Андрей Кузьменко представлен как погибший в этой стране террорист-наемник. Андрей рассказал «ФАКТАМ», что когда 23 мая узнал об этом, то «пережил ужасный шок». По его словам, ни к каким-либо вооруженным формированиям, ни тем более к терроризму, он отношения не имеет. В Ливии ни разу не был.
— Это история началась с того, что по одному из меседжеров мне прислали видеинтервью по психологии, которое я дал два года назад украинскому каналу UA.TV, вещающему на зарубежные страны на нескольких иностранных языках, — заявил «ФАКТАМ» Андрей Кузьменко. - Я неоднократно давал интервью телеканалам, потому ничего особенного в этом не увидел. Но в данном случае интервью переведено на арабский. Я не знаю данного языка, поэтому не понял, что написано арабской вязью в бегущей строке. Не подозревая подвоха, разместил этот видеосюжет на своей странице в Facebook. И тут такое началось! Посыпались десятки, если не сотни комментариев на русском, английском, арабском…
Вот из них-то я и узнал, что мое интервью использовали как видеоряд к новости о гибели наемника. Я представлен в фейковой новости, как доктор и российский наемник, погибший-де в Ливии вместе с каким-то неизвестным мне человеком, фотография которого в камуфляже мелькнула в видеосюжете. Комментарии мне прислали разные: большинство людей сочувствуют, ведь знают меня и то, что я никакой не боевик, а совершенно мирный человек. Но были и злобные комментарии с угрозами вроде «Подохни с… ка!».
Я записал в Киеве на Майдане Незалежности видеообращение на английском и русском языках, котором вкратце сообщил о случившемся, попросил всех распространить его с соцсетях. В понедельник обращусь за помощью в СБУ. Также попрошу канал UA.TV найти оригинал моего интервью, использованного в Ливии для лживого телесюжета.
Заметим, что в комментариях в соцсетях друзья пишут психологу Анрею Кузьменко, что после такого фейка он до 100 лет жить будет. Отметим также, что Андрей длительное время работал в Турции, вернулся в Украину незадолго до начала карантина.
Фото и видео со страницы Андрея Кузьменко в Facebook268
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?