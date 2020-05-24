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«Меня объявили погибшим наемником»: киевский психолог стал «жертвой» войны в Ливии

13:50 24 мая 2020
Андрей Кузьменко
Игорь ОСИПЧУК, «ФАКТЫ»

Телевидение Ливии, в которой сейчас идет война, показало телесюжет, где практикующий психолог из Киева Андрей Кузьменко представлен как погибший в этой стране террорист-наемник. Андрей рассказал «ФАКТАМ», что когда 23 мая узнал об этом, то «пережил ужасный шок». По его словам, ни к каким-либо вооруженным формированиям, ни тем более к терроризму, он отношения не имеет. В Ливии ни разу не был.

— Это история началась с того, что по одному из меседжеров мне прислали видеинтервью по психологии, которое я дал два года назад украинскому каналу UA.TV, вещающему на зарубежные страны на нескольких иностранных языках, — заявил «ФАКТАМ» Андрей Кузьменко. - Я неоднократно давал интервью телеканалам, потому ничего особенного в этом не увидел. Но в данном случае интервью переведено на арабский. Я не знаю данного языка, поэтому не понял, что написано арабской вязью в бегущей строке. Не подозревая подвоха, разместил этот видеосюжет на своей странице в Facebook. И тут такое началось! Посыпались десятки, если не сотни комментариев на русском, английском, арабском…

Вот из них-то я и узнал, что мое интервью использовали как видеоряд к новости о гибели наемника. Я представлен в фейковой новости, как доктор и российский наемник, погибший-де в Ливии вместе с каким-то неизвестным мне человеком, фотография которого в камуфляже мелькнула в видеосюжете. Комментарии мне прислали разные: большинство людей сочувствуют, ведь знают меня и то, что я никакой не боевик, а совершенно мирный человек. Но были и злобные комментарии с угрозами вроде «Подохни с… ка!».

Я записал в Киеве на Майдане Незалежности видеообращение на английском и русском языках, котором вкратце сообщил о случившемся, попросил всех распространить его с соцсетях. В понедельник обращусь за помощью в СБУ. Также попрошу канал UA.TV найти оригинал моего интервью, использованного в Ливии для лживого телесюжета.

По словам Андрея Кузьменко, он никогда не был в Ливии

Заметим, что в комментариях в соцсетях друзья пишут психологу Анрею Кузьменко, что после такого фейка он до 100 лет жить будет. Отметим также, что Андрей длительное время работал в Турции, вернулся в Украину незадолго до начала карантина.

Тем временем в Ливии 14 украинских моряков объявили голодовку из-за издевательств в тюрьме

Фото и видео со страницы Андрея Кузьменко в Facebook

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