26.71 / 26.92 28.93 / 29.28
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Люди выстроились в огромную очередь: в сети показали фото ажиотажа в открывшемся после карантина киевском зоопарке

14:17 24 мая 2020
очередь в зоопарк
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В субботу, 23 мая, открытие зоопарка в Киеве ознаменовалось огромными очередями и скоплением машин вдоль проспекта Победы.

Люди, ожидающие входа, несмотря на карантин, не придерживаются никакой социальной дистанции, многие были без масок.

Фото в своем Телеграм-канале опубликовал журналист Андрей Павловский.

Напомним, в зоопарке проходит реконструкция, но из-за нее зоопарк закрывать не будут. Его решили обновлять постепенно — участок за участком в несколько этапов. Понадобится несколько лет, чтобы полностью изменить территорию зоопарка на площади 33 гектара.

261

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

акция

В Киеве и других городах Украины проходит акция протеста «Стоп реванш» (фото, видео)

Прогноз погоды

Синоптик рассказала, когда в Украину наконец-то придет потепление

Анатолий Водолазский

«Боевикам я заявил: «Украина была, есть и будет! А вы все – покойники!» (фото, видео)

стадион Черноморец

По минимальной цене: продана одна из лучших футбольных арен Украины

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер