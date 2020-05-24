Украина

Люди выстроились в огромную очередь: в сети показали фото ажиотажа в открывшемся после карантина киевском зоопарке

В субботу, 23 мая, открытие зоопарка в Киеве ознаменовалось огромными очередями и скоплением машин вдоль проспекта Победы.

Люди, ожидающие входа, несмотря на карантин, не придерживаются никакой социальной дистанции, многие были без масок.

Фото в своем Телеграм-канале опубликовал журналист Андрей Павловский.

Напомним, в зоопарке проходит реконструкция, но из-за нее зоопарк закрывать не будут. Его решили обновлять постепенно — участок за участком в несколько этапов. Понадобится несколько лет, чтобы полностью изменить территорию зоопарка на площади 33 гектара.

261

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter