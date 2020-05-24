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Люди выстроились в огромную очередь: в сети показали фото ажиотажа в открывшемся после карантина киевском зоопарке
В субботу, 23 мая, открытие зоопарка в Киеве ознаменовалось огромными очередями и скоплением машин вдоль проспекта Победы.
Люди, ожидающие входа, несмотря на карантин, не придерживаются никакой социальной дистанции, многие были без масок.
Фото в своем Телеграм-канале опубликовал журналист Андрей Павловский.
Напомним, в зоопарке проходит реконструкция, но из-за нее зоопарк закрывать не будут. Его решили обновлять постепенно — участок за участком в несколько этапов. Понадобится несколько лет, чтобы полностью изменить территорию зоопарка на площади 33 гектара.261
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