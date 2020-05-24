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Украина

Синоптик рассказала, когда в Украину наконец-то придет потепление

15:01 24 мая 2020
Прогноз погоды
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Понедельник, 25 мая, в Украине будет влажным, погоду будет определять атмосферный фронт. Такой прогноз дала известный синоптик Наталья Диденко.

«В большинстве областей 25 мая ожидаются дожди. В восточной части и на Юге будут чередоваться небольшие осадки с солнцем. Ветер будет с севера, на Востоке Украины — с юго-востока, небольшой, максимум умеренный», — написала она в Facebook.

Согласно прогнозу Диденко, ближайшей ночью заморозки маловероятны. Столбики термометров покажут +6 +12 градусов.

«Завтра днем предполагается +14 +17 градусов, очаг холода — над Киевской областью и Карпатами, +9 +12 градусов, на Востоке и в Днепропетровской области будет теплее, +15 +20 градусов», — написала она.

В Киеве завтра будет холодно и дождливо.

«Ночью, правда, уже немного теплее, до +8 градусов, но днем лишь около 12 градусов. Если правда то, что завтра заработает метро, то там можно будет погреться», — шутит синоптик.

По словам Диденко, небольшое потепление можно ожидать со среды, 27 мая.

«Ощутимое тепло придет в Украину с 1-го по 7-е июня», — пишет она.

Как писали «ФАКТЫ», ранее заведующая отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов Института гидрометеорологии Вазира Мартазинова спрогнозировала, что многие аномальные погодные явления, которые наблюдаются в нашей стране в последнее время, могут стать привычными в течение уже ближайшего десятилетия.

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