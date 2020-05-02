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Наука и технологии

Засуха и резкие перепады температуры: климатолог рассказала, к чему стоит готовиться украинцам

14:56 2 мая 2020 31
Пылевой торнадо
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Многие аномальные погодные явления, которые наблюдаются в нашей стране в последнее время, могут стать привычными в течение ближайшего десятилетия. Такой прогноз заведующая отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов Института гидрометеорологии Вазира Мартазинова сделала в интервью Обозревателю.

Она отметила, что по крайней мере теперь на климат сейчас влияют два больших фактора.

«Первый. Сейчас над территорией Украины проходит так называемая теплая полоса. Она тянется от самого Крыма вдоль Днепра и за пределы нашей страны, до Архангельска. Как объяснили нам геологи, полоса лежит на древнерусском разломе. И берет тепло она не из атмосферы, а из недр земли. Полоса привязана к месту, она устойчива, и на территории, где она находится, будет засуха», — объяснила климатолог.

Именно эта полоса «не пускает» к нам влажные массы, идущие с Атлантики. И когда вдруг полоса перестает «выдавать» тепло, фронты встречаются и на территории Украины образуются штормы и территория вдоль Днепра начинает высушиваться.

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Вторым фактором является атмосферная циркуляция. По словам климатолога, она резко отличается от той, что была еще в середине XX века.

«Циркуляция становится более обостренной, чего раньше не было. Она держит все процессы у поверхности земли. Происходят резкие перепады температур в течение одного месяца. Неделя холода, неделя тепла. Раньше перепады были более плавными, более размытыми», — констатировала ученый.

Холодные зимы, по ее прогнозу, также никуда от нас не делись. Они будут повторяться, хоть и нечасто.

Напомним, заведующая отделом Украинского гидрометеорологического института кандидату географических наук Вера Балабух объяснила «ФАКТАМ», как глобальное потепление уже меняет жизнь в Украине.

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