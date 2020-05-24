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Происшествия

На Львовщине в жутком ДТП погибли четыре человека, еще четверо травмированы (фото)

15:26 24 мая 2020
авария возле села Тухолька Львовской области
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Кровавое дорожно -транспортное происшествие произошло на Львовщине в воскресенье, 24 мая. Приблизительно в 11:30 на трассе Киев — Чоп возле села Тухолька Сколивского района столкнулись две машины.

— По предварительным данным следственно-оперативной группы, 50-летний водитель грузовика МАN не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасной скорости и столкнулся с микроавтобусом Mercedes, который двигался по встречной полосе, — сообщает ГУ Национальной полиции во Львовской области.

В результате столкновения погибли 47-летний водитель и трое пассажиров микроавтобуса. Еще четверо пассажиров Mercedes госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По данному факту открыто уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения». Виновнику аварии угрожает до 10 лет лишения свободы. Ведется следствие.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» публиковали шокирующие фото с места масштабного ДТП, случившегося 22 мая на трассе Киев — Одесса, в котором погибли четыре человека. Также мы сообщали о ЧП в Бердянске, где водитель, у которого случился сердечный приступ, разбил три машины и умер.

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