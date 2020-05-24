- 15:42 В Закарпатье зафиксировали новую вспышку коронавируса
- 15:35 До лета осталась одна неделя: в сети показали фото заснеженных Карпат
- 15:26 На Львовщине в жутком ДТП погибли четыре человека, еще четверо травмированы
- 15:14 Разрушены два дома: боевики обстреляли поселок на Донетчине
- 15:01 Синоптик рассказала, когда в Украину наконец-то придет потепление
- 14:56 В Киеве и других городах Украины проходит акция протеста «Стоп реванш»
- 14:51 По минимальной цене: продана одна из лучших футбольных арен Украины
- 14:17 Люди выстроились в огромную очередь: в сети показали фото ажиотажа в открывшемся после карантина киевском зоопарке
- 14:07 Виталий Кличко вспомнил, как столкнулся с «дедовщиной» в армии
- 14:06 «Неисчислимые потери»: The New York Times поместила на первую полосу имена жертв коронавируса в США
- 13:54 В конце мая юг России засыпало полуметровым слоем снега
- 13:50 «Меня объявили погибшим наемником»: киевский психолог стал «жертвой» войны в Ливии
На Львовщине в жутком ДТП погибли четыре человека, еще четверо травмированы (фото)
Кровавое дорожно -транспортное происшествие произошло на Львовщине в воскресенье, 24 мая. Приблизительно в 11:30 на трассе Киев — Чоп возле села Тухолька Сколивского района столкнулись две машины.
— По предварительным данным следственно-оперативной группы, 50-летний водитель грузовика МАN не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасной скорости и столкнулся с микроавтобусом Mercedes, который двигался по встречной полосе, — сообщает ГУ Национальной полиции во Львовской области.
В результате столкновения погибли 47-летний водитель и трое пассажиров микроавтобуса. Еще четверо пассажиров Mercedes госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
По данному факту открыто уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения». Виновнику аварии угрожает до 10 лет лишения свободы. Ведется следствие.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» публиковали шокирующие фото с места масштабного ДТП, случившегося 22 мая на трассе Киев — Одесса, в котором погибли четыре человека. Также мы сообщали о ЧП в Бердянске, где водитель, у которого случился сердечный приступ, разбил три машины и умер.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Не каждый контакт с зараженным COVID-19 человеком заканчивается инфекцией: какие ситуации самые опасные
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!