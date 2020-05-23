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В Бердянске водитель с сердечным приступом разбил три машины и умер (фото)
В субботу, 23 мая, в Бердянске произошло смертельное ДТП — водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другими машинами. Ранее в Киеве на проспекте Победы произошло масштабное ДТП с участием шести транспортных средств.
Авария в Бердянске случилась на проспекте Западном.
Полицейские установили, что 55-летний водитель автомобиля «ЗАЗ» выехал на встречную полосу движения и столкнулся сначала с автомобилем Ford, а затем — с автомобилем Nissan.
По результатам экспертизы водитель автомобиля «ЗАЗ» умер от острой коронарной недостаточности. Водители и пассажиры других машин, попавших в это ДТП, не пострадали.
Полиция просит всех свидетелей аварии или водителей машин, которые имеют видеозаписи этого ДТП обратиться по телефонам: (095) 687−57−67, (098) 987−94−44 или 102.
Напомним, в начале мая в Николаеве за рулем своего автомобиля от сердечного приступа умер известный украинский тренер по велоспорту Евгений Штермер. А в Каменском Днепропетровской области во время рейса умер пожилой водитель школьного автобуса.184
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